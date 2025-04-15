«Спартак» — «Салават Юлаев»: счет матча 4:2, обзор голов

одолел(4:2) в третьем матче 2-го раунда плей-офф КХЛ.

У «красно-белых» голы записали на свой счет Николай Голдобин, Никита Ефремов, Егор Зайцев и Адам Ружичка.

В составе «Салавата Юлаева» отличились Шелдон Ремпал и Егор Сучков.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Спартак» (Москва) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 4:2 (1:0, 2:2, 1:0) Голы: Голдобин — 3 (Морозов, Порядин), 11:37 — 1:0. Ефремов — 2 (Порядин, Морозов), 23:37 — 2:0. Зайцев — 1 (Локтионов, Орлов), 27:44 — 3:0. Ремпал — 7 (Хмелевский, Василевский), 29:59 — 3:1. Сучков — 1 (Черный, Ефремов), 34:55 — 3:2. Ружичка — 6 (Филин), 58:32 — 4:2Вратари: Загидулин — Вязовой (59:05)Броски: 26 (9+6+11) — 33 (10+11+12)Штраф: 2 — 4

После этого матча «Спартак» повел в серии плей-офф с «Салаватом Юлаевым» со счетом 2:1. Следующая игра между этими командами состоится 17-го апреля в Москве.