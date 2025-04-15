2-й таймСпартак — Урал 3:0Онлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Тео Бонгонда«Спартак» — «Урал» 3:0. Онлайн
    Все новости спорта

    «Спартак» обыграл «Салават Юлаев» в серии плей-офф

    «Спартак» — «Салават Юлаев»: счет матча 4:2, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Спартак Салават Юлаев
    «Спартак» одолел «Салават Юлаев» (4:2) в третьем матче 2-го раунда плей-офф КХЛ.

    Николай Голдобин — нападающий «Спартака»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Николай Голдобин — нападающий «Спартака»

    У «красно-белых» голы записали на свой счет Николай Голдобин, Никита Ефремов, Егор Зайцев и Адам Ружичка.

    В составе «Салавата Юлаева» отличились Шелдон Ремпал и Егор Сучков.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Спартак» (Москва) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 4:2 (1:0, 2:2, 1:0)
    Голы: Голдобин — 3 (Морозов, Порядин), 11:37 — 1:0. Ефремов — 2 (Порядин, Морозов), 23:37 — 2:0. Зайцев — 1 (Локтионов, Орлов), 27:44 — 3:0. Ремпал — 7 (Хмелевский, Василевский), 29:59 — 3:1. Сучков — 1 (Черный, Ефремов), 34:55 — 3:2. Ружичка — 6 (Филин), 58:32 — 4:2Вратари: Загидулин — Вязовой (59:05)Броски: 26 (9+6+11) — 33 (10+11+12)Штраф: 2 — 4

    После этого матча «Спартак» повел в серии плей-офф с «Салаватом Юлаевым» со счетом 2:1. Следующая игра между этими командами состоится 17-го апреля в Москве.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Отыграется ли «Астон Вилла» против ПСЖ?
  • «Астон Вилла» — ПСЖ. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Пощекочет ли «Дортмунд» нервы «Барселоне»?
  • «Боруссия» Д — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Удастся ли «Реалу» ремонтада против «Арсенала»?
  • «Реал» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.49
  • Экспресс дня 15 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Астон Вилла — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Реал — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Интер — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Динамо — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Ак Барс — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Зенит — Ростов
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Ботафого — Сан-Паулу
  • Футбол
  • Послезавтра в 00:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие