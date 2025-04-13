Козлов — о поражении «Салавата Юлаева»: Это хороший урок для нас

Главный тренервысказался о поражении своей команды во втором матче 2-го раунда плей-офф КХЛ против(4:5 ОТ).

«Обидное поражение, но счёт в серии — 1-1. Это плей-офф. Мы готовимся к следующему матчу. Конечно, это разочарование. Неприятно так проигрывать. Но, опять же, — для чего это дано. Нам нужно через это пройти. Через день мы снова сыграем с ними. Сейчас не могу вспомнить, самое ли обидное для меня это поражение. Мысли не об этом.

Тут влияет больше ментальная составляющая и психология. Это хороший урок для нас. Мы должны сделать выводы. Завтра у нас есть день на подготовку к матчу. Нет разницы — выиграли мы или проиграли. К следующей игре мы будем так же готовиться. Нам надо играть увереннее, увереннее контролировать шайбу. В принципе, мы это сегодня и делали. И, за исключением вот этого обидного гола, считаю, что мы провели неплохой матч.

Со "Спартаком" опасно закрываться, поэтому в Москве будем продолжать играть в том же ключе. У Панина повреждение. Посмотрим, что с ним. Это плей-офф. И я не скажу вам, сыграет ли Самонов в следующем матче», — передает слова Козлова Чемпионат.

После этого матча «Спартак» сравнял счет в серии с «Салаватом Юлаевым» — 1:1. Следующая игра между этими командами состоится 15-го апреля в Москве.