2-й таймЗенит — КраснодарОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Зенит» — «Краснодар»«Зенит» — «Краснодар». Онлайн
  • 17:56
    • «Ливерпуль» вырвал победу у «Вест Хэма» в матче АПЛ
  • 16:45
    • «Спартак» обыграл «Салават Юлаев» и сравнял счет в серии
  • 13:10
    • В ПАОКе ответили на вопрос, возглавит ли Черчесов команду
    Все новости спорта

    Козлов — о поражении «Салавата Юлаева»: Это хороший урок для нас

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Салават Юлаев Спартак
    Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов высказался о поражении своей команды во втором матче 2-го раунда плей-офф КХЛ против «Спартака» (4:5 ОТ).

    Виктор Козлов — главный тренер «Салавата Юлаева»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Виктор Козлов — главный тренер «Салавата Юлаева»

    «Обидное поражение, но счёт в серии — 1-1. Это плей-офф. Мы готовимся к следующему матчу. Конечно, это разочарование. Неприятно так проигрывать. Но, опять же, — для чего это дано. Нам нужно через это пройти. Через день мы снова сыграем с ними. Сейчас не могу вспомнить, самое ли обидное для меня это поражение. Мысли не об этом.

    Тут влияет больше ментальная составляющая и психология. Это хороший урок для нас. Мы должны сделать выводы. Завтра у нас есть день на подготовку к матчу. Нет разницы — выиграли мы или проиграли. К следующей игре мы будем так же готовиться. Нам надо играть увереннее, увереннее контролировать шайбу. В принципе, мы это сегодня и делали. И, за исключением вот этого обидного гола, считаю, что мы провели неплохой матч.

  • Минчане прошли в следующий раунд, «Динамо» обыграло СКА, действующий чемпион покинул плей-офф
  • Кубок Гагарина: обзор 2-й игровой недели
  • 07/04/2025

    • Со "Спартаком" опасно закрываться, поэтому в Москве будем продолжать играть в том же ключе. У Панина повреждение. Посмотрим, что с ним. Это плей-офф. И я не скажу вам, сыграет ли Самонов в следующем матче», — передает слова Козлова Чемпионат.

    После этого матча «Спартак» сравнял счет в серии с «Салаватом Юлаевым» — 1:1. Следующая игра между этими командами состоится 15-го апреля в Москве.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • В римском дерби верх возьмут «волки»?
  • «Лацио» — «Рома». Прогноз и ставки
  • 2.63
    •
  • Запрыгнут ли «ткачи» в заветную четверку?
  • «Осер» — «Лион». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Манкунианцам сразу несдобровать!
  • «Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.40
  • Экспресс дня 13 апреля
  • Сегодня в 17:15
    •  2.63
  • Прогноз на матч Лацио — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Осер — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.38
  • Прогноз на матч Атлетик — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Наполи — Эмполи
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.13
  • Прогноз на матч Атлетико — Вальядолид
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Эюпспор — Адана Демирспор
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие