«Автомобилист» — «Ак Барс»: счет матча 1:4, обзор голов

Никита Лямкин Фото: globallookpress.com
Победу со счетом 4:1 одержали гости.
Единственную шайбу за «Автомобилист» забросил Александр Шаров.
За казанцев отличились Алексей Пустозеров, Александр Барабанов, Никита Лямкин и Артем Галимов.
Кубок Гагарина. 1/8 финала. Восток
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Ак Барс» (Казань) — 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)
Голы: Пустозеров — 1 (бол., Петан, Лямкин), 15:58 — 0:1. Барабанов — 1 (Сафонов), 20:10 — 0:2. Лямкин — 1 (Яшкин, Семенов), 34:45 — 0:3. Шаров — 1 (бол., Да Коста, Дитц), 56:52 — 1:3. Галимов — 1 (п.в.), 58:14 — 1:4Вратари: Аликин (54:38 — 56:21, 56:35 — 58:14) — БиляловБроски: 37 (10+11+16) — 26 (7+13+6)Штраф: 10 — 10
Вторая игра серии пройдет в Екатеринбурге 28 марта.