ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр Черных«Очень хотел бы, чтобы Панарин взял Кубок Стэнли». Агент Александр Черных — о карьере своих хоккеистов в НХЛ и КХЛ
  • 19:42
    • «Ак Барс» уверенно обыграл «Автомобилист» в плей-офф КХЛ
  • 19:15
    • «Металлург» уступил «Авангарду» в первом матче плей-офф КХЛ
  • 17:18
    • Бундеслига в новом сезоне стартует на Okko
  • 17:09
    • «Матч ТВ» перестанет показывать Бундеслигу с нового сезона
    Все новости спорта

    «Ак Барс» уверенно обыграл «Автомобилист» в плей-офф КХЛ

    «Автомобилист» — «Ак Барс»: счет матча 1:4, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Автомобилист Ак Барс
    Завершился первый матч 1/8 финала плей-офф Кубка Гагарина между «Автомобилистом» из Екатеринбурга и казанским «Ак Барсом».

    Никита Лямкин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Никита Лямкин

    Победу со счетом 4:1 одержали гости.

    Единственную шайбу за «Автомобилист» забросил Александр Шаров.

    За казанцев отличились Алексей Пустозеров, Александр Барабанов, Никита Лямкин и Артем Галимов.

    Кубок Гагарина. 1/8 финала. Восток
    «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Ак Барс» (Казань) — 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)
    Голы: Пустозеров — 1 (бол., Петан, Лямкин), 15:58 — 0:1. Барабанов — 1 (Сафонов), 20:10 — 0:2. Лямкин — 1 (Яшкин, Семенов), 34:45 — 0:3. Шаров — 1 (бол., Да Коста, Дитц), 56:52 — 1:3. Галимов — 1 (п.в.), 58:14 — 1:4Вратари: Аликин (54:38 — 56:21, 56:35 — 58:14) — БиляловБроски: 37 (10+11+16) — 26 (7+13+6)Штраф: 10 — 10

    Вторая игра серии пройдет в Екатеринбурге 28 марта.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Хватит ли у «Барселоны» сил на «Осасуну»?
  • «Барселона» — «Осасуна». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
  • Москвичи начнут серию с победы
  • «Динамо» Москва — СКА. Прогноз и ставки
  • 2.22
    •
  • «Локомотив» проведет скромный матч
  • «Локомотив» — «Торпедо». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.81
  • Экспресс дня 26 марта
  • Сегодня в 22:302025
    •  1.87
  • Прогноз на матч Барселона — Осасуна
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Динамо Москва — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Локомотив — Торпедо
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Сибирь
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Миннесота — Вашингтон
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Челси (жен) — Манчестер Сити (жен)
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Барселона (жен) — Вольфсбург (жен)
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Радукану — Пегула
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие