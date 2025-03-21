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    В «Динамо» рассказали о будущем Кудашова

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Динамо
    Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко высказался о будущем наставника команды Алексея Кудашова.

    Алексей Кудашов
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    Алексей Кудашов

    «Алексей Николаевич хорошо делает свою работу. В прошлом году завоевали Кубок Континента, сейчас — вторые, будем бороться за Кубок Гагарина. У нас прогрессируют игроки. У Алексея Николаевича действующий контракт.

    Закончится плей-офф — сядем, обсудим. Кубки нужны, Алексей Николаевич это прекрасно понимает. Но по большому счёту он работает давно, но задачи были разные — был сезон, когда уходили Шипачёв и Кагарлицкий, нужно было омоложение состава, потом ситуация поменялась. Сейчас только второй сезон, когда ситуация стабильна, а задачи понятны», — цитирует Сушко сайт КХЛ.

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