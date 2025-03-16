Тренер «Лады»: Сегодня хоккейный бог нас наградил

Главный тренерподелился мнением об игре своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против(7:1).

«Сегодня хорошая игра была с нашей стороны, цельная, все три периода и с хорошим началом, про которое я говорил на предыдущей пресс-конференции. Хорошо отработали во всех трёх зонах. Сами знаете, в предыдущих матчах у нас были проблемы с реализацией, а пропускали легко.

Сегодня хоккейный бог нас наградил. После таких пауз у нас выдаются хорошие игры. Перед "Салаватом Юлаевым" было три дня, сейчас тоже три дня. Когда команда готовится дольше, она, как я говорю, "звенит". По-другому смотрится и играет, как в обороне, так и в атаке. Считаю, мы были физически свежее сегодня», — цитирует Зубова пресс-служба КХЛ.

После этого матча «Лада» располагается на 10-й позиции Востока с 52 очками в активе. В следующем поединке тольяттинцы сыграют против «Амура» 18-го марта.