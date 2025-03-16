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    «Лада» забросила семь шайб «Нефтехимику» в матче КХЛ

    «Лада» — «Нефтехимик»: счет матча 7:1, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Лада Нефтехимик
    «Лада» разгромила «Нефтехимик» (7:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Никита Попугаев — нападающий «Лады»
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    Никита Попугаев — нападающий «Лады»

    В 1-м периоде тольяттинцы победили, у «Лады» дублем отметился Энтони Камара. В составе «Нефтехимика» шайбу забросил Вячеслав Лещенко.

    Во 2-м отрезке «Лада» отметилась 2 безответными шайбами. Голы записали на свой счет Никита Михайлов и Андрей Алтыбармакян.

    В заключительном периоде «Лада» забросила еще 3 шайбы, отличились Михаил Фисенко, Дмитрий Кугрышев и Никита Попугаев.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Лада» (Тольятти) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 7:1 (2:1, 2:0, 3:0)
    Голы: Камара — 2 (бол., Шараканов, Кугрышев), 6:35 — 1:0. Камара — 3 (Попугаев), 9:17 — 2:0. Лещенко — 9 (Сериков, Барбер), 10:00 — 2:1. Михайлов — 10 (мен., Ибрагимов, Неколенко), 33:31 — 3:1. Алтыбармакян — 4 (мен.), 34:29 — 4:1. Фисенко — 7 (бол., Михайлов, Неколенко), 49:28 — 5:1. Кугрышев — 12 (бол., Алтыбармакян, Шараканов), 53:37 — 6:1. Попугаев — 12 (Калабушкин, Кугрышев), 56:53 — 7:1Вратари: Трушков — ДолгановБроски: 25 (10+9+6) — 32 (13+6+13)Штраф: 8 — 10

    После этого матча «Нефтехимик» занимает 9-е место в таблице Востока с 61-м очком в активе, отставая от зоны плей-офф на 5 пунктов. «Лада» — на 10-й позиции (52 балла).

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