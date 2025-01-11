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    «Ак Барс» совершил камбэк и обыграл «Барыс» в матче КХЛ

    «Ак Барс» — «Барыс»: счет матча 5:4 ОТ, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Ак Барс Барыс
    «Ак Барс» одержал волевую победу над «Барысом» (5:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Ак Барс» обыграл «Барыс»
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    «Ак Барс» обыграл «Барыс»

    Астанинская команды повела в 2 шайбы. Голы записали на свой счет Иван Николишин и Кирилл Савицкий.

    «Ак Барс» смог отыграть 2 шайбы во втором периоде, отличились Александр Барабанов и Артемий Князев.

    Уже в 3-м отрезке матча «Барыс» снова забросил две шайбы и повел в счете — 4:2. Голы записали на свой счет Михаил Рахманов и Алихан Асетов уже в пустые ворота.

    За полторы минуты до конца основного времени «Ак Барсу» удалось забросить 2 шайбы и сравнять счет, отличились Дмитрий Яшкин и Ник Петан.

    Команды довели дело до овертайма, где сильнее оказался «Ак Барс». Победный гол на счету Никиты Лямкина.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Ак Барс» (Казань) — «Барыс» (Астана) — 5:4 ОТ (0:0, 2:2, 2:2, 1:0)
    Голы: Николишин — 3 (Савицкий), 20:31 — 0:1. Савицкий — 6 (мен., Хохлов), 32:25 — 0:2. Барабанов — 15 (Коршков), 34:21 — 1:2. Князев — 1 (Барабанов, Коршков), 36:50 — 2:2. Николишин — 4, 41:40 — 2:3. Асетов — 3 (п.в.), 58:19 — 2:4. Яшкин — 20 (Семенов, Барабанов), 58:39 — 3:4. Петан — 10 (Барабанов, Галимов), 59:50 — 4:4. Лямкин — 6 (Семенов), 60:32 — 5:4Вратари: Билялов (57:45 — 58:19, 58:26 — 58:39, 58:49 — 59:50) — БояркинБроски: 42 (8+17+16+1) — 24 (7+11+6+0)Штраф: 6 — 10

    После этого матча «Ак Барс» занимает 3-е место в таблице Востока с 56-ю очками в активе. «Барыс» — на 11-й позиции (25 баллов).

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