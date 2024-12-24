Мембеталиев: Непонятно почему, но два периода команда раскачивалась

Главный тренервысказался о матче против(3:5).

«Непонятно почему, но два периода команда раскачивалась. Непонятные движения, скованность. Во втором перерыве поговорили с ребятами, начали играть раскованнее, стали бросать, пошли на ворота. Нельзя сказать, что ребята были не готовы к игре, но скованность чувствовалась.

Может быть, не до конца восстановились, но ведь в третьем периоде силы, как оказывается, нашлись. Бывает, что начало получается сумбурным, после первых шайб ребята поникли. Хорошо, что собрались и начали играть», — цитирует Мамбеталиева «Матч ТВ».

«Трактор» с 52 очками идет на первом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Барыс» (23) — 11-й.