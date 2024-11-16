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    Заварухин: Здорово сработало большинство

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Автомобилист Адмирал
    Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин дал комментарий по поводу победы в матче с «Адмиралом» (1:0).

    Николай Заварухин
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    Николай Заварухин

    «Тяжелый матч и соперник, быстрая команда. Боялись их контратак, настраивались на это. Здорово сработало большинство. Надо отдать должное вратарю соперника. В третьем периоде ребята сыграли грамотно по заданию и довели матч до победы.

    Не было халатности к опасным моментам, первые четыре минуты было хорошее движение, потом пошли ошибки, но вратарь подчистил. Поздравляю его с "сухарем".

    Исаев? Нестандартный парень в игре, имеет хороший бросок. Дали шанс проявить себя, сердце екнуло на силовом приеме у лавки соперника. Посмотрим дальше за ним», — цитирует Заварухина «Матч ТВ».

    «Автомобилист» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции — 36 очков. «Адмирал» находится на пятой строчке — 29 очков.

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