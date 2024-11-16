Разин: Мы выстояли, и в буллитной серии оказались мастеровитее

Главный тренервысказался о победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против(2:1 Б).

«Игра была равной. Третий период, конечно, "Лада" провела лучше. Мы выстояли, и в буллитной серии оказались мастеровитее и набрали два очка. "Ладе" в прошлом году мы отдали семь из восьми очков. Сейчас забрали четыре из возможных. Сейчас на нас настраиваются, как на чемпионов.

У нас есть свои сложности. Играют два лимитчика, которые стали полноценными игроками основного состава. Сезон длинный. Мы не на том месте, на котором хотим быть. Проходных матчей сейчас нет. У нас молодая команда, все идет через работу. Обыгрывать всех с двухзначным счетом не получится», — цитирует Разина пресс-служба КХЛ.

После этого матча «Металлург» занимает 5-е место в таблице Востока с 29-ю очками в активе. В следующем поединке команда сыграет против «Салавата Юлаева» 18-го ноября.