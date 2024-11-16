«Лада» — «Металлург»: счет матча 1:2 Б, обзор голов

на чужой площадке обыграл(2:1 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В основное время матча команды обменялись голами. У «Металлурга» гол записал на свой счет Валерий Орехов, а у «Лады» отличился Иван Романов.

Команды довели дело до серии буллитов, где сильнее оказался «Металлург». Победный бросок на счету Андрея Козлова.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Лада» (Тольятти) — «Металлург» (Магнитогорск) — 1:2 Б (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 0:1) Голы: Орехов — 4 (Канцеров), 16:29 — 0:1. Романов — 4 (Кугрышев, Фисенко), 40:15 — 1:1Победный буллит: КозловБроски: 36 (15+12+7+2) — 35 (14+10+6+5)Вратари: Подъяпольский — НабоковШтраф: 9 — 7

После этого матча «Металлург» занимает 5-е место в таблице Востока с 29-ю очками. «Лада» — на 8-й позиции (24).