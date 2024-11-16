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    «Металлург» по буллитам оказался сильнее «Лады»

    «Лада» — «Металлург»: счет матча 1:2 Б, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Лада Металлург Мг
    «Металлург» на чужой площадке обыграл «Ладу» (2:1 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Никита Михайлис — нападающий «Металлурга»
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    Никита Михайлис — нападающий «Металлурга»

    В основное время матча команды обменялись голами. У «Металлурга» гол записал на свой счет Валерий Орехов, а у «Лады» отличился Иван Романов.

    Команды довели дело до серии буллитов, где сильнее оказался «Металлург». Победный бросок на счету Андрея Козлова.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Лада» (Тольятти) — «Металлург» (Магнитогорск) — 1:2 Б (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 0:1)
    Голы: Орехов — 4 (Канцеров), 16:29 — 0:1. Романов — 4 (Кугрышев, Фисенко), 40:15 — 1:1Победный буллит: КозловБроски: 36 (15+12+7+2) — 35 (14+10+6+5)Вратари: Подъяпольский — НабоковШтраф: 9 — 7

    После этого матча «Металлург» занимает 5-е место в таблице Востока с 29-ю очками. «Лада» — на 8-й позиции (24).

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