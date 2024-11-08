«Куньлунь» — «Северсталь»: счет матча 3:4, обзор голов

В матче регулярного чемпионата КХЛна выезде переиграласо счетом 4:3.

В составе победителей точными ударами отметились Иван Подшивалов, Давид Думбадзе, Илья Иванцов и Кирилл Пилипенко. За проигравших забили Мартен Лефевр, на счету которого дубль, и Тайлер Граовац.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Куньлунь РС» (Пекин) — «Северсталь» (Череповец) — 3:4 (2:2, 1:2, 0:0) Голы: Лефевр — 1 (Хальбгевакс, Юрчо), 3:31 — 1:0. Подшивалов — 4 (Думбадзе, Кручинин), 7:37 — 1:1. Граовац — 5, 9:36 — 2:1. Думбадзе — 5 (Подшивалов, Кручинин), 13:05 — 2:2. Иванцов — 3 (Муханов), 25:52 — 2:3. Лефевр — 2 (Якупов, Смит), 31:21 — 3:3. Пилипенко — 12 (Иванцов, Калдис), 34:32 — 3:4Вратари: Смит (58:36) — СамойловШтраф: 6 — 6Броски: 21 (6+9+6) — 36 (15+15+6)

После этой победы «Северсталь» набрала 30 очков и занимает третье место в таблице Западной конференции. У «Куньлуня» 18 баллов и 10-я строчка.