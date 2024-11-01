«Северсталь» — «Куньлунь»: счет матча 7:2, обзор голов

Кирилл Пилипенко Фото: globallookpress.com
У череповецкой команды голы забили Кирилл Пилипенко (дубль), Михаил Ильин, Руслан Абросимов, Давид Думбадзе, Егор Степанов и Данил Аймурзин. Пилипенко всего набрал 3 (2+1) очка в этой встрече.
За гостей шайбы забросили Иэн Маккошен и Дэнни О'Риган.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Северсталь» (Череповец) — «Куньлунь» (Пекин) — 7:2 (2:0, 3:0, 2:2)
Голы: Ильин — 1 (Аймурзин), 0:07 — 1:0. Пилипенко — 10 (Буренов), 8:22 — 2:0. Пилипенко — 11 (бол., Буренов), 24:50 — 3:0. Абросимов — 4 (Пилипенко), 26:41 — 4:0. Думбадзе — 4 (мен.), 34:56 — 5:0. Маккошен — 1 (Элинюк, Мойл), 42:56 — 5:1. Степанов — 2 (Думбадзе, Дыбленко), 52:31 — 6:1. О`Риган — 3 (бол., Якупов, Локхарт), 57:01 — 6:2. Аймурзин — 12 (Ильин, Калдис), 57:07 — 7:2Нереализованный буллит: Граовац (Куньлунь РС), 39:49 (Вратарь)Вратари: Самойлов — КейзерБроски: 39 (14+12+13) — 31 (4+11+16)Штраф: 8 — 10
«Северсталь» вышла на третье место в Западной конференции с 28 очками. «Куньлунь» идет десятым с 16 очками.