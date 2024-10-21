«Сибирь» — «Трактор»: счет матча 4:5, обзор голов

Стивен Кэмпфер Фото: globallookpress.com
За «Сибири» заброшенными шайбами отметились Тейлор Бек, оформивший хет-трик, и Валентин Пьянов.
В составе победителей забивали Сергей Телегин, Стивен Кэмпфер, оформивший дубль, Владимир Жарков, Владимир Ткачев.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Сибирь» (Новосибирская область) — «Трактор» (Челябинск) — 4:5 (2:2, 0:1, 2:2)
Голы: Бек — 4 (бол., Мерфи, Широков), 2:05 — 1:0. Телегин — 2 (Шабанов, Кадейкин), 11:34 — 1:1. Пьянов — 4 (Кара, Бутузов), 13:52 — 2:1. Кэмпфер — 1 (бол., Сикьюра), 19:03 — 2:2. Жарков — 1 (Котляревский), 22:43 — 2:3. Ткачев — 5 (бол., Кравцов, Кадейкин), 43:00 — 2:4. Кэмпфер — 2 (бол., Сикьюра), 49:39 — 2:5. Бек — 5 (бол., Мерфи, Широков), 53:43 — 3:5. Бек — 6 (Кара, Бутузов), 58:55 — 4:5Вратари: Костин (57:46 — 58:55, 59:02) — МыльниковБроски: 26 (7+7+12) — 42 (15+13+14)Штраф: 20 — 14
Для «Трактора» это третья победа кряду, он продолжает быть первым на «Востоке» с 28 очками.
«Сибирь» с 19 очками — на 3-й строчке.