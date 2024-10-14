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    Разин: Самое тяжелое поражение за все время, что я в Магнитогорске

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Металлург Мг Ак Барс
    Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин подвел итог матча против «Ак Барса» (0:5).

    Андрей Разин
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    Андрей Разин

    «Что не получилось? Да всё не получилось. Проиграли в желании, проиграли прежде всего в дисциплине. В принципе, если взять статистику, мы в чужой зоне играли не меньше, чем соперник, но полностью проиграли и наш пятак, и чужой пятак, и, самое главное, что плохое — практически не ловили шайбу на себя, это тоже такой показатель тяжёлый.

    Можно свалить на то, что это была четвёртая домашняя игра через день. После трёх игр, которые мы провели, мы были, скажем так, эмоционально выхолощенными. Сегодня, можно сказать, не хватило эмоций. Но всё равно, играем дома, и таких игр хотелось бы избегать, надо из себя вытаскивать. Самое тяжелое поражение за все время, что я в Магнитогорске», — цитирует Разина «Чемпионат».

    «Ак Барс» идет четвертым на «Востоке» с 18 очками после 14 игр. «Металлург» двумя строчками ниже с 16 очками после 17 матчей.

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