Буцаев: Какие-то комментарии давать с таким результатом тяжело и стыдно

Главный тренервысказался о разгромном поражении своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против(1:10).

«Какие-то комментарии давать с таким результатом тяжело и стыдно. Просто хотелось бы извиниться перед болельщиками за такое безволие и бесхарактерность. В нашей команде сегодня, наверное, всего несколько человек, которых можно было бы отметить, но на лёд выходят 20 игроков.

Очень много претензий и вопросов по многим компонентам и аспектам, а главное — по характеру многих игроков. Матч показал, что многие до уровня профессионального хоккеиста из КХЛ не дотягивают. После первого периода у нас пошли неправильные действия, мы всё делали наоборот даже в простых ситуациях.

Что ещё плачевнее, не было человека среди хоккеистов, который мог в раздевалке собрать команду. Думаю, что перемены назрели, это однозначно. Если команда забивает по одному голу в каждой игре, на что мы можем рассчитывать?», — цитирует Буцаева пресс-служба КХЛ.

После этого матча «Барыс» занимает последнее 12-е место в таблице Востока с 5-ю очками в активе. В следующем поединке команда сыграет против «Спартака» 3-го октября.