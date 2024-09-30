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    Буцаев: Какие-то комментарии давать с таким результатом тяжело и стыдно

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Барыс Торпедо
    Главный тренер «Барыса» Вячеслав Буцаев высказался о разгромном поражении своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо» (1:10).

    Вячеслав Буцаев — главный тренер «Барыса»
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    Вячеслав Буцаев — главный тренер «Барыса»

    «Какие-то комментарии давать с таким результатом тяжело и стыдно. Просто хотелось бы извиниться перед болельщиками за такое безволие и бесхарактерность. В нашей команде сегодня, наверное, всего несколько человек, которых можно было бы отметить, но на лёд выходят 20 игроков.

    Очень много претензий и вопросов по многим компонентам и аспектам, а главное — по характеру многих игроков. Матч показал, что многие до уровня профессионального хоккеиста из КХЛ не дотягивают. После первого периода у нас пошли неправильные действия, мы всё делали наоборот даже в простых ситуациях.

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    • Что ещё плачевнее, не было человека среди хоккеистов, который мог в раздевалке собрать команду. Думаю, что перемены назрели, это однозначно. Если команда забивает по одному голу в каждой игре, на что мы можем рассчитывать?», — цитирует Буцаева пресс-служба КХЛ.

    После этого матча «Барыс» занимает последнее 12-е место в таблице Востока с 5-ю очками в активе. В следующем поединке команда сыграет против «Спартака» 3-го октября.

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