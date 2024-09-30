«Барыс» — «Торпедо»: счет матча 1:10, обзор голов

на чужой площадке разгромило(10:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Первый период «Торпедо» выиграло со счетом 2:1. У нижегородцев голы записали на свой счет Дмитрий Кагарлицкий и Никита Артамонов. Единственную шайбу у «Барыса» забросил Антон Бурдасов.

Во 2-м отрезке матча «Торпедо» забросил 5 шайб. Отличились Михаил Орлов, Михаил Абрамов, Бобби Линч, Никита Шавин и Денис Почивалов.

В 3-м периоде нижегородцы отличились еще 3 раза. Голы записали на свой счет Сергей Гончарук, Владислав Фирстов и Евгений Свечников.

После этого матча «Торпедо» занимает 3-е место в таблице Запада с 13-ю очками в активе. «Барыс» — на последней 12-й позиции Востока (5 баллов).