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    • «Торпедо» забросило десять шайб в ворота «Барыса»
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    «Торпедо» забросило десять шайб в ворота «Барыса»

    «Барыс» — «Торпедо»: счет матча 1:10, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Барыс Торпедо
    «Торпедо» на чужой площадке разгромило «Барыс» (10:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Торпедо»
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    «Торпедо»

    Первый период «Торпедо» выиграло со счетом 2:1. У нижегородцев голы записали на свой счет Дмитрий Кагарлицкий и Никита Артамонов. Единственную шайбу у «Барыса» забросил Антон Бурдасов.

    Во 2-м отрезке матча «Торпедо» забросил 5 шайб. Отличились Михаил Орлов, Михаил Абрамов, Бобби Линч, Никита Шавин и Денис Почивалов.

    В 3-м периоде нижегородцы отличились еще 3 раза. Голы записали на свой счет Сергей Гончарук, Владислав Фирстов и Евгений Свечников.

    После этого матча «Торпедо» занимает 3-е место в таблице Запада с 13-ю очками в активе. «Барыс» — на последней 12-й позиции Востока (5 баллов).

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