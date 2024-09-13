«Барыс» — «Динамо» Минск: счет матча 1:5, обзор голов

В матче регулярного чемпионата КХЛ минскоена выезде переигралосо счетом 5:1.

В составе победителей хет-трик оформил Вадим Мороз, по одной шайбе на счету Диллона Дюбе и Даниила Сотишвили. За «Барыс» единственный гол забил Майкл Маклауд.

Чемпионата КХЛ «Барыс» (Астана) — «Динамо» (Минск) — 1:5 (0:0, 1:2, 0:3) Голы: Мороз — 2 (Гросс), 22:23 — 0:1. Маклауд — 1 (Бекетаев), 23:54 — 1:1. Мороз — 3 (Лайл, Горбунов), 24:38 — 1:2. Дюбе — 3 (Гросс, Усов), 56:14 — 1:3. Сотишвили — 1 (мен., Мелош), 58:11 — 1:4. Мороз — 4 (Хэмилтон), 58:58 — 1:5Вратари: Бояркин (57:16 — 58:11) — Кареев (Вельмакин, 43:44)Штраф: 6 — 2Броски: 37 (6+9+22) — 53 (16+23+14)

«Динамо» с шестью очками поднялось на третье место в таблице Западной конференции КХЛ, набрав шесть очков. «Барыс» с одним очком остался на 12-й строчке Востока.