1-й таймРубин — Крылья СоветовОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мирлинд Даку«Рубин» — «Крылья Советов». Онлайн
  • 19:10
    • Месси полностью восстановился от травмы
  • 17:42
    • «Химки» объявили о подписании контракта с Джикией
  • 16:30
    • В «Реале» сообщили о продлении контракта с Луниным
  • 14:43
    • Официально: Джексон продлил контракт с «Челси»
    Все новости спорта

    Минское «Динамо» разгромило «Барыс» в матче КХЛ

    «Барыс» — «Динамо» Минск: счет матча 1:5, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Барыс Динамо Минск
    В матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» на выезде переиграло «Барыс» со счетом 5:1.

    «Динамо» Минск
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Динамо» Минск

    В составе победителей хет-трик оформил Вадим Мороз, по одной шайбе на счету Диллона Дюбе и Даниила Сотишвили. За «Барыс» единственный гол забил Майкл Маклауд.

    Чемпионата КХЛ
    «Барыс» (Астана) — «Динамо» (Минск) — 1:5 (0:0, 1:2, 0:3)
    Голы: Мороз — 2 (Гросс), 22:23 — 0:1. Маклауд — 1 (Бекетаев), 23:54 — 1:1. Мороз — 3 (Лайл, Горбунов), 24:38 — 1:2. Дюбе — 3 (Гросс, Усов), 56:14 — 1:3. Сотишвили — 1 (мен., Мелош), 58:11 — 1:4. Мороз — 4 (Хэмилтон), 58:58 — 1:5Вратари: Бояркин (57:16 — 58:11) — Кареев (Вельмакин, 43:44)Штраф: 6 — 2Броски: 37 (6+9+22) — 53 (16+23+14)

    «Динамо» с шестью очками поднялось на третье место в таблице Западной конференции КХЛ, набрав шесть очков. «Барыс» с одним очком остался на 12-й строчке Востока.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Смогут ли «Рубин» и «Крылья Советов» определить сильнейшего?
  • «Рубин» — «Крылья Советов». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Остановит ли «Боруссия» «Хайденхайм»?
  • «Боруссия» Д — «Хайденхайм». Прогноз и ставки
  • 2.45
    •
  • «Бетис» сможет набрать драгоценные очки?
  • «Бетис» — «Леганес». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.67
  • Экспресс дня 13 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Рубин — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 20:15
    •  2.45
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Хайденхайм
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Бетис — Леганес
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч ЦСКА — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  2.95
  • Прогноз на матч Краснодар — Ростов
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Реал
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч ПСЖ — Брест
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие