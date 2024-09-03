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    Никитин прокомментировал победу «Локомотива»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Локомотив Металлург Мг
    Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин оценил игру своей команды в первой игре регулярного чемпионата КХЛ против «Металлурга».

    Игорь Никитин
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    Игорь Никитин

    «Ярославский "Локомотив" выиграл в Магнитогорске впервые за почти 11 лет. Так далеко мы не заглядывали. Рассказывал ребятам про свой опыт в Ярославле. До этого мы проиграли две игры не потому, что плохо играли, а потому что на первую игру выходили с каким-то непонятным грузом.

    Рад, что сегодня вышли с другим настроением», — рассказал Никитин «Чемпионату».

    Сегодня, 3 сентября, «Локомотив» выиграл в Магнитогорске у «Металлурга» со счетом 3:2. Это первая победа команды в гостях с 2013 года.

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