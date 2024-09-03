Никитин прокомментировал победу «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива»оценил игру своей команды в первой игре регулярного чемпионата КХЛ против «Металлурга».

«Ярославский "Локомотив" выиграл в Магнитогорске впервые за почти 11 лет. Так далеко мы не заглядывали. Рассказывал ребятам про свой опыт в Ярославле. До этого мы проиграли две игры не потому, что плохо играли, а потому что на первую игру выходили с каким-то непонятным грузом.

Рад, что сегодня вышли с другим настроением», — рассказал Никитин «Чемпионату».

Сегодня, 3 сентября, «Локомотив» выиграл в Магнитогорске у «Металлурга» со счетом 3:2. Это первая победа команды в гостях с 2013 года.