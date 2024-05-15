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    Бабаев считает, что «Колорадо» может расторгнуть контракт с Ничушкиным

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Колорадо Эвеланш
    Известный хоккейный агент Шуми Бабаев высказался о будущем нападающего «Колорадо» Валерия Ничушкина.

    Валерий Ничушкин
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    Валерий Ничушкин

    «Клуб может расторгнуть контракт. Неизвестно, захочет ли "Колорадо" продолжать сотрудничество с хоккеистом, который второй раз подряд попадает в такую ситуацию», — приводит слова Бабаева ТАСС.

    Напомним, что Ничушкин провалил тест на наркотики и был отстранен от команды на 6 месяцев.

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    • В нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли форвард провел 8 матчей, забросил 9 шайб и сделал голевую передачу. «Колорадо» уступает в серии с «Далласом» со счетом 1:3. Следующая игра между этими командами состоится 16-го мая в 03:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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