Бабаев считает, что «Колорадо» может расторгнуть контракт с Ничушкиным

Известный хоккейный агентвысказался о будущем нападающего

«Клуб может расторгнуть контракт. Неизвестно, захочет ли "Колорадо" продолжать сотрудничество с хоккеистом, который второй раз подряд попадает в такую ситуацию», — приводит слова Бабаева ТАСС.

Напомним, что Ничушкин провалил тест на наркотики и был отстранен от команды на 6 месяцев.

В нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли форвард провел 8 матчей, забросил 9 шайб и сделал голевую передачу. «Колорадо» уступает в серии с «Далласом» со счетом 1:3. Следующая игра между этими командами состоится 16-го мая в 03:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.