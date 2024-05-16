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    «Даллас» завершит серию у себя дома?

    «Даллас» — «Колорадо». Ставка (к. 2.13), прогноз на матч плей-офф НХЛ, 16 мая 2024 года

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    «Даллас»
    В матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Даллас» будет принимать «Колорадо». Игра пройдет в «Американ Эйрлайнс Центре» 16 мая. Начало встречи — в 03:00 мск. «Даллас» — «Колорадо»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Хоккей. Кубок Стэнли 16 Мая 2024 года

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    •  Даллас 03:00 Колорадо

    Колорадо

  • Кубок Стэнли
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    «Даллас»

    Турнирное положение: После того, как все в этой серии для «Далласа» начиналось неубедительно, сейчас клубу Дебура осталась всего лишь одна победа до выхода в финал западной конференции.

    Последние матчи: Перед решающей игрой серии за техасский клуб была умопомрачительная статистика Дебура, который семь раз в своей карьере выигрывал седьмые матчи, если серии заходили так далеко. Это случилось и в восьмой раз подряд.

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    Травмированные игроки: Сложности со здоровьем у Факсы уже остались позади, а выздоровление Маршмента совсем близко. По–прежнему вне игры находится финн Хаканпаа.

    Общий тонус клуба: С «лавинами» получится просто нереально классное противостояние, поскольку слабых мест у обоих клубов попросту не имеется.

    «Колорадо»

    Турнирное положение: Перед стартом серии у «Колорадо» было не меньше шансы на выход в финал конференции, нежели у «Далласа», но, видимо, судьба в этом розыгрыше плей-офф за техасцев.

    Все прогнозы на НХЛ

    Последние матчи: Ещё до старта четвертой игры серии ничего не было ясно, но после того, как перед вторым поединком в Денвере не появился в стартовом составе Ничушкин, то стало понятно, что «лавинам» н6рчрего хорошего в предстоящем поединке не светит.

    Травмированные игроки: Кроме Ничушкина по-прежнему не могут принимать участие Друэн, О’Коннор и Ландескуг.

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    Общий тонус клуба: В противостоянии с «Далласом» придется очень постараться. Чтобы пройти по дистанции дальше. Серию можно назвать досрочным финалом Запада.

    Статистика для ставок

    • «Даллас» выиграл три последних поединка

    • «Колорадо» не может победить три матча кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 2.13, на ничью — 4.47, на гостей — 3.10.

    Прогноз: «Даллас» убедительно завершит серию на своем льду

    Альтернативный прогноз: Получится очередной результативный матч

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.13.

    Альтернативная ставка: ТБ 6,5 с коэффициентом 2.19.

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    «Даллас» — «Колорадо». В матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Даллас» будет принимать «Колорадо». Игра пройдет в «Американ Эйрлайнс Центре» 16 мая. Начало встречи — в 03:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Даллас» — «Колорадо» с коэффициентом 2.13.
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