В матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Даллас» будет принимать «Колорадо». Игра пройдет в «Американ Эйрлайнс Центре» 16 мая. Начало встречи — в 03:00 мск. «Даллас» — «Колорадо»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Даллас»

Турнирное положение: После того, как все в этой серии для «Далласа» начиналось неубедительно, сейчас клубу Дебура осталась всего лишь одна победа до выхода в финал западной конференции.

Последние матчи: Перед решающей игрой серии за техасский клуб была умопомрачительная статистика Дебура, который семь раз в своей карьере выигрывал седьмые матчи, если серии заходили так далеко. Это случилось и в восьмой раз подряд.

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Травмированные игроки: Сложности со здоровьем у Факсы уже остались позади, а выздоровление Маршмента совсем близко. По–прежнему вне игры находится финн Хаканпаа.

Общий тонус клуба: С «лавинами» получится просто нереально классное противостояние, поскольку слабых мест у обоих клубов попросту не имеется.

«Колорадо»

Турнирное положение: Перед стартом серии у «Колорадо» было не меньше шансы на выход в финал конференции, нежели у «Далласа», но, видимо, судьба в этом розыгрыше плей-офф за техасцев.

Все прогнозы на НХЛ

Последние матчи: Ещё до старта четвертой игры серии ничего не было ясно, но после того, как перед вторым поединком в Денвере не появился в стартовом составе Ничушкин, то стало понятно, что «лавинам» н6рчрего хорошего в предстоящем поединке не светит.

Травмированные игроки: Кроме Ничушкина по-прежнему не могут принимать участие Друэн, О’Коннор и Ландескуг.

Общий тонус клуба: В противостоянии с «Далласом» придется очень постараться. Чтобы пройти по дистанции дальше. Серию можно назвать досрочным финалом Запада.

Статистика для ставок

«Даллас» выиграл три последних поединка

«Колорадо» не может победить три матча кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 2.13, на ничью — 4.47, на гостей — 3.10.

Прогноз: «Даллас» убедительно завершит серию на своем льду

Альтернативный прогноз: Получится очередной результативный матч

Ставка: П1 с коэффициентом 2.13.

Альтернативная ставка: ТБ 6,5 с коэффициентом 2.19.