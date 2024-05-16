Даллас
Колорадо
«Даллас»
Турнирное положение: После того, как все в этой серии для «Далласа» начиналось неубедительно, сейчас клубу Дебура осталась всего лишь одна победа до выхода в финал западной конференции.
Последние матчи: Перед решающей игрой серии за техасский клуб была умопомрачительная статистика Дебура, который семь раз в своей карьере выигрывал седьмые матчи, если серии заходили так далеко. Это случилось и в восьмой раз подряд.
Даллас — Колорадо: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: Сложности со здоровьем у Факсы уже остались позади, а выздоровление Маршмента совсем близко. По–прежнему вне игры находится финн Хаканпаа.
Общий тонус клуба: С «лавинами» получится просто нереально классное противостояние, поскольку слабых мест у обоих клубов попросту не имеется.
«Колорадо»
Турнирное положение: Перед стартом серии у «Колорадо» было не меньше шансы на выход в финал конференции, нежели у «Далласа», но, видимо, судьба в этом розыгрыше плей-офф за техасцев.
Последние матчи: Ещё до старта четвертой игры серии ничего не было ясно, но после того, как перед вторым поединком в Денвере не появился в стартовом составе Ничушкин, то стало понятно, что «лавинам» н6рчрего хорошего в предстоящем поединке не светит.
Травмированные игроки: Кроме Ничушкина по-прежнему не могут принимать участие Друэн, О’Коннор и Ландескуг.
Общий тонус клуба: В противостоянии с «Далласом» придется очень постараться. Чтобы пройти по дистанции дальше. Серию можно назвать досрочным финалом Запада.
Статистика для ставок
- «Даллас» выиграл три последних поединка
- «Колорадо» не может победить три матча кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 2.13, на ничью — 4.47, на гостей — 3.10.
Прогноз: «Даллас» убедительно завершит серию на своем льду
- 1.91Словакия — Польша: прогноз и ставкаСегодня в 21:20
- 1.99Чехия — Дания: прогноз и ставкаСегодня в 17:20
- 1.81Германия — Латвия: прогноз и ставкаСегодня в 17:20
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Альтернативный прогноз: Получится очередной результативный матч
Ставка: П1 с коэффициентом 2.13.
Альтернативная ставка: ТБ 6,5 с коэффициентом 2.19.