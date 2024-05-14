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    Ничушкин провалил тест на наркотики

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    Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин провалил тест на наркотики, об этом в соцсети сообщил журналист Адриан Датер.

    Валерий Ничушкин
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    Валерий Ничушкин

    Ранее стало известно, что российского форварда перевели на третий этап программы помощи игрокам НХЛ.

    «Слышал, что Ничушкин провалил тест на наркотики. Понятия не имею, о каком "наркотике" именно идет речь», — написал журналист из Денвера.

    Ничушкина отстранили минимум на шесть месяцев без сохранения заработной платы. После этого 29‑летний нападающий сможет подать заявление о восстановлении на работе.

    В январе стало известно, что россиянин покинул расположение клуба на неопределенный срок для прохождения программы помощи игрокам НХЛ, хоккеист объяснил это желанием «решить свои проблемы и предотвратить любые негативные последствия раз и навсегда». Россиянин вернулся в состав команды в марте.

    Программа помогает хоккеистам в лечении алкогольной или наркотической зависимости, а также в решении различных психологических проблем.

    В восьми играх текущего плей‑офф Ничушкин забросил девять шайб и сделал одну результативную передачу. Во втором раунде Кубка Стэнли «Колорадо» уступает «Далласу» в серии со счетом 1–3.

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