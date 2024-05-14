Канада — Австрия: счет матча 7:6 ОТ, обзор голов

в упорном матче одолела(7:6 ОТ) в матче группового этапа чемпионата мира 2024-го года.

В составе канадской сборной голы записали на свой счет Дилан Козенс, Кейден Гуле, Боуэн Байрэм, Джаред Макканн, Коннор Бедард и Пьер-Люк Дюбуа. Все шайбы Канада забросила в 1-м и 2-м периодах матча.

За первые 40 минут матча Австрия записала на свой счет только 1 гол, отличился Беньямин Нисснер. В 3-м период сборная сумела забросить 5 безответных шайб, сравняв счет с 1:6. Дубль оформил Петер Шнайдер, а по шайбе забросили Беньямин Баумгартнер, Доминик Цвергер и Марко Росси.

Команды довели дело до овертайма, где сильнее оказалась сборная Канады. Победную шайбу забросил нападающий Джон Таварес.

Чемпионат мира. Группа А. Канада — Австрия — 7:6 ОТ (3:1, 3:0, 0:5, 1:0) Голы: Козенс — 2 (Манджапане, Гуле), 6:34 — 1:0. Гуле — 1 (Таварес, Хагель), 9:21 — 2:0. Нисснер — 1 (М. Хубер, Раффль), 10:11 — 2:1. Байрам — 1 (Зеллвегер), 13:29 — 3:1. Маккэн — 1 (Бантинг), 22:57 — 4:1. Бедард — 5 (Гюнтер, Парэйко), 29:32 — 5:1. Дюбуа — 2 (Хагель, Пауэр), 37:56 — 6:1. Баумгартнер — 2 (Шнайдер), 43:14 — 6:2. Шнайдер — 1 (Цвергер, Вольф), 44:08 — 6:3. Цвергер — 1 (Никль), 50:41 — 6:4. Шнайдер — 2 (Цвергер, Росси), 55:56 — 6:5. Росси — 1, 59:11 — 6:6. Таварес — 1 (Дюбуа), 60:15 — 7:6Вратари: Биннингтон — МадленерБроски: 49 (13+22+13+1) — 21 (6+6+9+0)Штраф: 4 — 4

После этого матча сборная Канады занимает 1-е место в группе А с 8-ю очками в активе. Австрия — на 7-й позиции (1 балл).