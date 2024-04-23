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    Силантьев: Мы готовились к тому, что «Локомотив» побежит под рев трибун

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Металлург Мг Локомотив
    Нападающий «Металлурга» Дмитрий Силантьев высказался о победе своей команды в 3-м матче финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина с «Локомотивом» (2:1 ОТ).

    Дмитрий Силантьев
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    Дмитрий Силантьев

    «Эмоции после матча? Хорошо, что забили в овертайме, рабочий гол получился. Всю игру мы оборонялись, старались искать моменты, их было очень мало. Надо стараться выжимать дальше и играть в свою игру.

    Отмененный гол разбудил "Металлург"? Не сказал бы так. Мы готовились к тому, что "Локомотив" побежит под рёв трибун. Все это понимали и, я считаю, были готовы. Нужно было правильно отобороняться.

    Что испытал во время отмены гола? Я старался догнать Никулина. Так получилось, что специалисты увидели офсайд, молодцы. Нужно не обращать внимания на счёт, играть в свою игру и действовать первым номером, — сказал Силантьев Чемпионату.

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    • Напомним, что "Металлург" — в шаге от победы в Кубке Гагарина, "магнитка" ведет в серии с "Локомотивом" со счетом 3:0. Четвертый матч между этими командами состоится завтра, 24-го апреля в 19:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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