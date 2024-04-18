Генменеджер «Торпедо»: В селекции мы будем более агрессивны

Генеральный менеджерзаявил, что в клубе рассчитывают на повышение бюджета.

«Важный момент, что со следующего сезона пол зарплат в КХЛ увеличивается и будет составлять 450 млн рублей, но "Торпедо" проделало большую работу, и есть совместное понимание, что команда растёт и настал хороший момент перехода от молодёжного коллектива к коллективу, который будет ещё более заточен на результат.

Сам клуб в селекции будет более агрессивен. Мы рассчитываем не просто попадать в пол, а рассчитываем на больший бюджет. Мы не идём под потолок зарплат, и у нас не будет баснословных зарплат, для нас важно долгосрочное развитие», — передает слова Гафурова Чемпионат.

В нынешнем сезоне КХЛ «Торпедо» вылетело в 1-м раунде плей-офф, проиграв СКА со счетом в серии 1:4.

Ранее генеральный менеджер нижегородцев Максим Гафуров сообщил о продлении контракта с нападающим команды Василием Атанасовым.