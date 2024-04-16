начнут матч в 02:30 в НХЛ, 16.04.2024.

Последний матч: «Оттава» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 2:7. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Оттава» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.80 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:3 (победит «Нью-Йорк Рейнджерс»).

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