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    Мирра Андреева остановит Соболенко?

    Андреева — Соболенко. Ставка (к. 2.69) и прогноз на турнир в Мадриде 1 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на Андреева — Соболенко
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    Мирра Андреева
    Россиянка Мирра Андреева сыграет против белоруски Арины Соболенко в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Мадриде. Матч пройдет 1 мая, начало — в 21:00 мск. Андреева — Соболенко: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Мадрид. Женщины 01 Мая 2024 года
    Мирра Андреева (Россия)
  • Мадрид. Женщины
    •  Мирра Андреева (Россия) 21:00 Арина Соболенко Арина Соболенко
  • Белоруссия
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    Андреева

    Мирра впервые в карьере дошла до четвертьфинала на турнире WTA 1000.

    В четвертом раунде россиянка одержала победу над Жасмин Паолини — 7:6, 6:4.

    В первом сете Андреева уступала 2:5 и отыграла сетбол при счете 3:5. Во второй партии она вела 4:0, но потом счет стал 5:4 — решающий гейм Мирра взяла на подаче соперницы.

    Андреева обыграла итальянку в свой день рождения — 29 апреля ей исполнилось 17 лет.

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    В предыдущих раундах Мирра выиграла у Тейлор Таунсенд, Линды Носковой и Маркеты Вондроушовой.

    Соболенко

    Арина тем временем пока вообще не впечатляет на этом турнире.

    Единственный положительный момент заключается в том, что она впервые после победы на Открытом чемпионате Австралии выиграла три матча подряд.

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    • В четвертом раунде действующая чемпионка мадридского турнира с трудом выиграла у Даниэль Коллинз — 4:6, 6:4, 6:3. Соболенко прервала 15-матчевую победную серию американки.

    Но главным сюрпризом стали проблемы Арины в матче против 183-й ракетки мира Робин Монтгомери — 6:1, 6:7, 6:4.

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    Еще в одном матче Соболенко выиграла у Магды Линетт, и в этом матче ей тоже понадобился третий сет — 6:4, 3:6, 6:3.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Андрееву в этом матче можно поставить за 2.69, победу Соболенко букмекеры предлагают за 1.47.

    Прогноз: как и в прошлом году, Мирра снова сыграет с Ариной в Мадриде. В том матче белоруска легко обыграла юную россиянку — 6:3, 6:1.

    Тогда Андреевой было очень сложно против столь мощной соперницы, в том числе из-за того, что у нее банального не было подобного опыта. Но в предстоящем матче Мирра, скорее всего, удивит Арину.

    Рекомендуемая ставка: победа Андреевой за 2.69.

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    Ставка и прогноз на матч Андреева — Соболенко с коэффициентом 2.69. Дата матча: 01.05.2024. Прогнозы на теннис. Мирра Андреева остановит Соболенко?
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