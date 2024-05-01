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    И сразу голевое шоу?!

    «Боруссия» Дортмунд — ПСЖ. Дерзкая ставка (к. 5.00) на футбол 1 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Боруссия» Дортмунд — ПСЖ
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    Килиан Мбаппе
    1 мая в 1/2 финала плей-офф Лиги чемпионов по футболу сыграют «Боруссия» Д и ПСЖ. Начало игры — в 22:00 мск. «Боруссия» Дортмунд — ПСЖ: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Полуфинал 01 Мая 2024 года
    Боруссия Д
  • Дортмунд
    •  Боруссия Д 22:00 ПСЖ ПСЖ
  • Париж
    •

    «Боруссия» Д

    Турнирное положение: Дортмудцы провалили чемпионат Германии. На текущий момент команда находится на 5 месте турнирной таблицы.

    Причем «Боруссия» Д будет рада даже попаданию в зону Лиги чемпионов. Отставание от него составляет 5 очков за 3 тура до финиша.

    Боруссия Д — ПСЖ: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда потерпела разгромное поражение. «Боруссия» Д уступила «РБ Лейпцигу» (1:4).

    Причем до того дортмундцы расписали мировую с «Байером» (1:1). А вот чуть ранее в Лиге чемпионов был пройден мадридский «Атлетико» (1:2, 4:2).

    В Лиге чемпионов «Боруссия» Д явно намерена пробиться в финал. Вот только немецкий клуб чересчур уж нестабилен.

    Не сыграют: Рами Бенсебаини, Себастьен Аллер, Доньелл Мален, Матс Хуммельс, Йен Матсен — травмированы.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Состояние команды: без нескольких стержневых игроков немцам придется чрезвычайно непросто. Да и последнее поражение больно ударило по самолюбию.

    В 5 своих последних поединках «Боруссия» Д выиграла дважды. В этих матчах дортмундцы отличились 9 забитыми мячами при 10 пропущенных.

    Матчи с парижанами для команды традиционно складываются не лучшим образом. Из 5 последних очных поединков немцы уступили 2 раза при одной виктории.

    Нет сомнений, что дортмундцы будут активно атаковать. «Боруссия» Д способна преуспеть в плане реализации, да и провал в чемпионате явно подстегнет.

    ПСЖ

    Турнирное положение: Команда Луиса Энрике сражается сразу на нескольких фронтах. На данный момент она находится на 1 месте турнирной таблицы АПЛ.

    При этом ПСЖ на днях досрочно обеспечил себе чемпионский титул. Для него хватило даже ничьей с «Гавром» (3:3).

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    • Последние матчи: до ничьей с «Гавром» парижане выиграли трижды кряду. Причем все эти виктории завершились с одинаковым счетом 4:1.

    Вообще, в 5 последних матчах ПСЖ выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 17 мячей при 9 пропущенных в свои ворота.

    Команда Луиса Энрике красиво расправилась с «Барселоной». Уступив в первой встрече (2:3), в ответном матче ПСЖ был сильнее (4:1).

    Не сыграют: Маркиньос — травмирован.

    Состояние команды: в Лиге чемпионов французы способны пройти максимально далеко. Да и оппонент находится не в лучших кондициях.

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    В кадровом плане у команды практически полная идиллия. Да и на месте лидер атак парижского клуба Килиан Мбаппе.

    Плюс ко всему, в текущем розыгрыше Лиги чемпионов ПСЖ успешно противостоял дортмундцам. На групповом этапе парижане по разу выиграли и сыграли вничью.

    И уж совсем очевидно, что французы будут действовать с позиции силы. Команда Луиса Энрике нынче смотрится уж очень выгодно.

    Статистика для ставок

    • Парижане не проигрывают 4 матча кряду

    • Дортмундцы не побеждали в 2 своих последних матчах

    • Парижанин Килиан Мбаппе с 8 голами возглавляет список бомбардиров Лиги чемпионов

    Ставка

    Коэффициенты букмекеров: ПСЖ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 2.75.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.50 и 2.63.

    Прогноз: Обе команды имеют в своих составах высококлассных атакующих исполнителей.

    И те, и другие прекрасно атакуют, и явно постараются отличиться еще до перерыва.

    Ставка: Тотал 1-го тайма больше 2.5 за 5.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что «Боруссия» Д выиграет со счетом 2:1.

    Ставка: Ничья 1:1 за 7.50.

    Помимо этого прогноза, есть сбалансированный прогноз на матч Лиги чемпионов «Боруссия» Д — ПСЖ с коэффициентом для ставки 2.39.

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    Ставка и прогноз на матч «Боруссия» Дортмунд — ПСЖ с коэффициентом 5.00. Дата матча: 01.05.2024. Прогнозы на футбол. И сразу голевое шоу?!
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