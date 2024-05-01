1 мая в 1/2 финала плей-офф Лиги чемпионов по футболу сыграют «Боруссия» Д и ПСЖ. Начало игры — в 22:00 мск. «Боруссия» Дортмунд — ПСЖ: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Боруссия» Д

Турнирное положение: Дортмудцы провалили чемпионат Германии. На текущий момент команда находится на 5 месте турнирной таблицы.

Причем «Боруссия» Д будет рада даже попаданию в зону Лиги чемпионов. Отставание от него составляет 5 очков за 3 тура до финиша.

Боруссия Д — ПСЖ: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 2.803.802.45Бонус$9500

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда потерпела разгромное поражение. «Боруссия» Д уступила «РБ Лейпцигу» (1:4).

Причем до того дортмундцы расписали мировую с «Байером» (1:1). А вот чуть ранее в Лиге чемпионов был пройден мадридский «Атлетико» (1:2, 4:2).

В Лиге чемпионов «Боруссия» Д явно намерена пробиться в финал. Вот только немецкий клуб чересчур уж нестабилен.

Не сыграют: Рами Бенсебаини, Себастьен Аллер, Доньелл Мален, Матс Хуммельс, Йен Матсен — травмированы.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

Состояние команды: без нескольких стержневых игроков немцам придется чрезвычайно непросто. Да и последнее поражение больно ударило по самолюбию.

В 5 своих последних поединках «Боруссия» Д выиграла дважды. В этих матчах дортмундцы отличились 9 забитыми мячами при 10 пропущенных.

Матчи с парижанами для команды традиционно складываются не лучшим образом. Из 5 последних очных поединков немцы уступили 2 раза при одной виктории.

Нет сомнений, что дортмундцы будут активно атаковать. «Боруссия» Д способна преуспеть в плане реализации, да и провал в чемпионате явно подстегнет.

ПСЖ

Турнирное положение: Команда Луиса Энрике сражается сразу на нескольких фронтах. На данный момент она находится на 1 месте турнирной таблицы АПЛ.

При этом ПСЖ на днях досрочно обеспечил себе чемпионский титул. Для него хватило даже ничьей с «Гавром» (3:3).

Последние матчи: до ничьей с «Гавром» парижане выиграли трижды кряду. Причем все эти виктории завершились с одинаковым счетом 4:1.

Вообще, в 5 последних матчах ПСЖ выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 17 мячей при 9 пропущенных в свои ворота.

Команда Луиса Энрике красиво расправилась с «Барселоной». Уступив в первой встрече (2:3), в ответном матче ПСЖ был сильнее (4:1).

Не сыграют: Маркиньос — травмирован.

Состояние команды: в Лиге чемпионов французы способны пройти максимально далеко. Да и оппонент находится не в лучших кондициях.

В кадровом плане у команды практически полная идиллия. Да и на месте лидер атак парижского клуба Килиан Мбаппе.

Плюс ко всему, в текущем розыгрыше Лиги чемпионов ПСЖ успешно противостоял дортмундцам. На групповом этапе парижане по разу выиграли и сыграли вничью.

И уж совсем очевидно, что французы будут действовать с позиции силы. Команда Луиса Энрике нынче смотрится уж очень выгодно.

Статистика для ставок

Парижане не проигрывают 4 матча кряду

Дортмундцы не побеждали в 2 своих последних матчах

Парижанин Килиан Мбаппе с 8 голами возглавляет список бомбардиров Лиги чемпионов

Ставка

Коэффициенты букмекеров: ПСЖ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 2.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.50 и 2.63.

Прогноз: Обе команды имеют в своих составах высококлассных атакующих исполнителей.

И те, и другие прекрасно атакуют, и явно постараются отличиться еще до перерыва.

Ставка: Тотал 1-го тайма больше 2.5 за 5.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что «Боруссия» Д выиграет со счетом 2:1.

Ставка: Ничья 1:1 за 7.50.

Помимо этого прогноза, есть сбалансированный прогноз на матч Лиги чемпионов «Боруссия» Д — ПСЖ с коэффициентом для ставки 2.39.