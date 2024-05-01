«Динамо» и «Спартак» назвали стартовые составы на матч Кубка России

Федор Смолов Фото: globallookpress.com
Команды рассудит арбитр Алексей Сухой (Люберцы).
«Динамо»: Шунин, Скопинцев, Фернандес, Бальбуэна, Маричаль, Лаксальт, Чавес, Карраскаль, Бителло, Нгамалё, Смолов.
«Спартак»: Селихов, Денисов, Чернов, Бабич, Дуарте, Хлусевич, Пруцев, Мартинс, Игнатов, Бонгонда, Соболев.
Прогноз на матч «Динамо» и «Спартака» доступен по ссылке.
В 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России «Спартак» уступил санкт-петербургскому «Зениту» по сумме двух матчей — 1:2. «Динамо» в матче первого этапа Пути регионов обыграло «СКА-Хабаровск» со счётом 2:1.
В другой паре встретятся «Ростов» и калининградская «Балтика».