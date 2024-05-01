«Динамо» и «Спартак» назвали стартовые составы на матч Кубка России

«Динамо» и «Спартак» назвали составы на матч Кубка России. Встреча начнется в 18:00 мск.

Команды рассудит арбитр Алексей Сухой (Люберцы).

«Динамо»: Шунин, Скопинцев, Фернандес, Бальбуэна, Маричаль, Лаксальт, Чавес, Карраскаль, Бителло, Нгамалё, Смолов.

«Спартак»: Селихов, Денисов, Чернов, Бабич, Дуарте, Хлусевич, Пруцев, Мартинс, Игнатов, Бонгонда, Соболев.

Прогноз на матч «Динамо» и «Спартака» доступен по ссылке.

В 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России «Спартак» уступил санкт-петербургскому «Зениту» по сумме двух матчей — 1:2. «Динамо» в матче первого этапа Пути регионов обыграло «СКА-Хабаровск» со счётом 2:1.

В другой паре встретятся «Ростов» и калининградская «Балтика».