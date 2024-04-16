В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Рейнджерс» будут принимать «Оттаву». Игра пройдет в «Мэдисон Сквер Гарден» 16 апреля. Начало встречи — в 02:30 (мск). «Рейнджерс» — «Оттава»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Рейнджерс»

Турнирное положение: Базирующаяся на Манхэттене команда лидирует в борьбе за Кубок Президента, хотя в теории ее еще могут обойти «Даллас», «Каролина» или «Бостон».

За матч до конца регулярного сезона «Рейнджерс» имеют 112 набранных очков, единолично возглавляя Восток. На 3 балла они обходят «Харрикейнз» и «Брюинз». «Старз» на Западе имеют 111 очков по итогам 81 встречи.

Последние матчи: В первой половине апреля «Рейнджерс» в базовом режиме добились трех подряд побед над соперниками из нижней части таблицы, после чего состоялась битва за Нью-Йорк, в которой «синерубашечники» уступили на льду «Айлендерс» (2:4).

После неудачной встречи на просторах Лонг-Айленда команда Питера Лавиолетта вернулась на домашнюю площадку, где была разгромлена «Филадельфией» (1:5). Но в последнем матче «Рейнджерс» завоевали турнирно и принципиально значимую победу, отомстив «Айлс» (3:2 Б).

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Не сыграют: Из-за травм предстоящую встречу пропустят Блейк Уилер и Филип Хитил.

Состояние команды: За тур до завершения регулярного сезона шансы «Рейнджерс» на завоевание Президентского кубка существенно возросли, но ради стопроцентного успеха команде необходимо совершить последний рывок.

«Оттава»

Турнирное положение: Для команды из Онтарио сезон в целом завершился давно в контексте перспектив сыграть в плей-офф. Очередную регулярку она заканчивает в компании неудачников.

В 80 матчах «Оттава» набрала 76 очков, с которыми занимает 14-е место в таблице Восточной конференции. От 15-го «Монреаля» «Сенаторз» ушли в отрыв на 2 балла, а отставание от первой восьмерки на текущий момент составляет 9 очков.

Последние матчи: В начале апреля у «Оттавы» после продолжительной беспроигрышной серии случился новый сбой, результатом которого стала 3-матчевая череда поражений.

Однако в четырех последних встречах команда Жака Мартина вновь взвинтила темп, добившись трех побед. Безуспешно прошла лишь игра с «Флоридой» (0:2). По два очка же «Сенаторз» собрали с «Вашингтона» (3:2 ОТ), «Тампы-Бэй» (3:2 Б) и «Монреаля» (5:4 Б).

Не сыграют: «Оттаве» в этом матче не помогут Ангус Крукшенк, Джош Норрис, Мэттью Хаймор, Трэвис Хамоник и Тим Штюцле.

Состояние команды: Несмотря на отсутствие всяческих турнирных амбиций, «Оттава» по-прежнему эпизодически демонстрирует игру высшей пробы, вставляя палки в колеса фаворитов.

Статистика для ставок

В шести встречах из восьми последних в Нью-Йорке «Рейнджерс» пропустили от трех голов и более

Два последних очных матча в «Мэдисон Сквер Гарден» завершились победой «Оттавы»

Ни в одном из пяти предыдущих матчей «Сенаторз» в гостях не было заброшено более 5 шайб в сумме

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Рейнджерс» оценивается букмекерами в 1.74, ничья — в 5.19, а победа «Оттавы» — в 4.05.

На тотал больше 6.5 можно поставить за 1.97, на тотал меньше 6.5 — за 1.98.

Прогноз: Перспектива завоевания Кубка Президента делает ньюйоркцев крайне мотивированным в последней встрече, которая подразумевает битву с одним из аутсайдеров лиги на домашнем катке. Кажется, свой шанс Панарин и компания в «Сквер Гарден» не упустят.

Ставка: «Рейнджерс» победят за 1.80.

Прогноз: «Оттава», хоть и доставляет иногда проблемы тем, кто превосходит ее в силе, остается одной из самых слабых команд чемпионата по показателям игры в обороне. Форварды «Рейнджерс», находящиеся в отличной форме, едва ли сбавят темп в матче такой значимости.

Ставка: «Рейнджерс» забьют в каждом периоде за 2.44.