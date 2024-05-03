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    «Торонто» навяжет упорную, но безуспешную борьбу?

    «Торонто» — «Бостон». Ставка (к. 1.95) и прогноз на хоккей, Кубок Стэнли, 3 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Торонто» — «Бостон»
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    Илья Любушкин
    В шестом матче серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги «Торонто» будет принимать «Бостон». Игра пройдет на «Скотиабанк Арене» 3 мая. Начало встречи — в 03:00 (мск). «Торонто» — «Бостон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Хоккей. Кубок Стэнли 03 Мая 2024 года
    Торонто
  • Кубок Стэнли
    •  Торонто 03:00 Бостон Бостон
  • Кубок Стэнли
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    «Торонто»

    Путь к плей-офф: В очередной розыгрыш Кубка Стэнли канадцы из Онтарио ворвались в качестве уверенного середняка, который едва ли рассматривается всерьез в плане борьбы за трофей.

    В 82 матчах «Торонто» набрал 102 очка и закрепился на пятом месте в Восточной конференции, опередив на 4 балла своего главного конкурента — «Тампу-Бэй». От зоны топ-3 «Лифс» отстали на 8 очков.

    Последние матчи: Подходя к серии с «Бостоном» в роли очевидного аутсайдера, команда Шелдона Кифа провалила ряд важнейших матчей, в том числе два домашних. Тем не менее на льду «ТД Гарден» канадцы смогли одержать две победы, включая игру №5 — 2:1 ОТ.

    В матче без права на ошибку «Торонто» сделал все, чтобы завладеть инициативой и не терять ее до конца встречи. В частности, команда смогла выйти вперед и в целом статистически превосходила «Брюинз».

    Однако гола Маккейба, 33 бросков в створ ворот и более двух десятков сэйвов Джозефа Уолла оказалось достаточно лишь для овертайма. К счастью «Лифс», в дополнительном периоде все закончилось быстро благодаря шайбе Мэттью Найза на 2-й минуте. Так, по итогам трех матчей «Торонто» уступает 2:3.

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    Не сыграют: Джон Клингберг не поможет своей команде в предстоящей встрече. Под вопросом участие Бобби Макмэнна и лидера «Торонто» — Остона Мэттьюса.

    Состояние команды: Тот факт, что «Торонто» удалось остаться в борьбе после пятой игры, уже является некой сенсацией. Кроме того, ментальное преимущество в преддверии домашней встречи также переходит на сторону канадцев.

    «Бостон»

    Путь к плей-офф: По ходу регулярного сезона команда из одноименного города в штате Массачусетс вела борьбу с сильнейшими представителями Востока за лидерство, но немного сдулась на финише.

    Со 109 набранными в 82 матчах очками «Бостон» оказался четвертым в конференции, уступив всего один балл разницы третьей «Флориде» и пять очков — «Рейнджерс», которые стали обладателями Президентского трофея.

    Последние матчи: В текущем розыгрыше Кубка первостепенной задачей команды Джима Монтгомери является успешное завершение первого раунда, чего не было в прошлом году, однако серию с «Лифс» не удалось закончить быстро, хотя предпосылки имелись.

  • Рейтинг лучших потенциальных пар финала Кубка Стэнли, исходя исключительно из сюжетной привлекательности
  • Только пары, имеющие исторический подтекст
  • Вчера

    • В частности, после двух успешных гостевых результатов «Бостон» был обязан добивать соперника дома, но уступил в овертайме (1:2 ОТ), хотя в целом был неплох по ходу трех основных периодов и за 2 минуты дополнительного успел нанести 4 броска в створ.

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    Не сыграют: Мэтт Пойтрас, Милан Лучич и, скорее всего, Эндрю Пик пропустят предстоящий матч.

    Состояние команды: Не сумев добиться победы в ночь на 1 мая, «Бостон» рискует упустить нить этого противостояния. Чтобы не пережить вторую кубковую катастрофу за два года, «Брюинз» необходимо совершить последнее усилие на льду Онтарио.

    Статистика для ставок

    • Последние четыре домашних матча «Торонто» закончились поражением

    • В пяти встречах в Онтарио из последних семи «Лифс» пропустили от четырех шайб и более

    • Победой «Бостона» завершились шесть гостевых матчей из семи предыдущих

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Торонто» оценивается букмекерами в 2.47, ничья — в 4.42, а победа «Бостона» — в 2.61.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.93, на тотал меньше 5.5 — за 2.01.

    Прогноз: Возможная потеря Мэттьюса может стать фатальной в контексте шансов «Торонто» в шестой игре. При этом и мотивированный «Бостон» возвращается в Канаду с желанием все закончить. Ранее на катке «Скотиабанк Арены» «Брюинз» были удачливы, вероятно, эта встреча пройдет по аналогии.

    Ставка: «Бостон» победит в матче за 1.95.

    Прогноз: На текущий момент серия двух крепких соперников получается максимально упорной и без запредельной результативности. В очередной встрече с сумасшедшим уровнем ответственности большого количества заброшенных шайб также не будет.

    Ставка: «Бостон» не проиграет + ТМ 6.5 за 2.23.

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    Ставка и прогноз на матч «Торонто» — «Бостон» с коэффициентом 1.95. Дата матча: 03.05.2024. Прогнозы на хоккей. «Торонто» навяжет упорную, но безуспешную борьбу?
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