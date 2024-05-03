В шестом матче серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги «Торонто» будет принимать «Бостон». Игра пройдет на «Скотиабанк Арене» 3 мая. Начало встречи — в 03:00 (мск). «Торонто» — «Бостон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Торонто»

Путь к плей-офф: В очередной розыгрыш Кубка Стэнли канадцы из Онтарио ворвались в качестве уверенного середняка, который едва ли рассматривается всерьез в плане борьбы за трофей.

В 82 матчах «Торонто» набрал 102 очка и закрепился на пятом месте в Восточной конференции, опередив на 4 балла своего главного конкурента — «Тампу-Бэй». От зоны топ-3 «Лифс» отстали на 8 очков.

Последние матчи: Подходя к серии с «Бостоном» в роли очевидного аутсайдера, команда Шелдона Кифа провалила ряд важнейших матчей, в том числе два домашних. Тем не менее на льду «ТД Гарден» канадцы смогли одержать две победы, включая игру №5 — 2:1 ОТ.

В матче без права на ошибку «Торонто» сделал все, чтобы завладеть инициативой и не терять ее до конца встречи. В частности, команда смогла выйти вперед и в целом статистически превосходила «Брюинз».

Однако гола Маккейба, 33 бросков в створ ворот и более двух десятков сэйвов Джозефа Уолла оказалось достаточно лишь для овертайма. К счастью «Лифс», в дополнительном периоде все закончилось быстро благодаря шайбе Мэттью Найза на 2-й минуте. Так, по итогам трех матчей «Торонто» уступает 2:3.

Все прогнозы на НХЛ

Не сыграют: Джон Клингберг не поможет своей команде в предстоящей встрече. Под вопросом участие Бобби Макмэнна и лидера «Торонто» — Остона Мэттьюса.

Состояние команды: Тот факт, что «Торонто» удалось остаться в борьбе после пятой игры, уже является некой сенсацией. Кроме того, ментальное преимущество в преддверии домашней встречи также переходит на сторону канадцев.

«Бостон»

Путь к плей-офф: По ходу регулярного сезона команда из одноименного города в штате Массачусетс вела борьбу с сильнейшими представителями Востока за лидерство, но немного сдулась на финише.

Со 109 набранными в 82 матчах очками «Бостон» оказался четвертым в конференции, уступив всего один балл разницы третьей «Флориде» и пять очков — «Рейнджерс», которые стали обладателями Президентского трофея.

Последние матчи: В текущем розыгрыше Кубка первостепенной задачей команды Джима Монтгомери является успешное завершение первого раунда, чего не было в прошлом году, однако серию с «Лифс» не удалось закончить быстро, хотя предпосылки имелись.

В частности, после двух успешных гостевых результатов «Бостон» был обязан добивать соперника дома, но уступил в овертайме (1:2 ОТ), хотя в целом был неплох по ходу трех основных периодов и за 2 минуты дополнительного успел нанести 4 броска в створ.

Не сыграют: Мэтт Пойтрас, Милан Лучич и, скорее всего, Эндрю Пик пропустят предстоящий матч.

Состояние команды: Не сумев добиться победы в ночь на 1 мая, «Бостон» рискует упустить нить этого противостояния. Чтобы не пережить вторую кубковую катастрофу за два года, «Брюинз» необходимо совершить последнее усилие на льду Онтарио.

Статистика для ставок

Последние четыре домашних матча «Торонто» закончились поражением

В пяти встречах в Онтарио из последних семи «Лифс» пропустили от четырех шайб и более

Победой «Бостона» завершились шесть гостевых матчей из семи предыдущих

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Торонто» оценивается букмекерами в 2.47, ничья — в 4.42, а победа «Бостона» — в 2.61.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.93, на тотал меньше 5.5 — за 2.01.

Прогноз: Возможная потеря Мэттьюса может стать фатальной в контексте шансов «Торонто» в шестой игре. При этом и мотивированный «Бостон» возвращается в Канаду с желанием все закончить. Ранее на катке «Скотиабанк Арены» «Брюинз» были удачливы, вероятно, эта встреча пройдет по аналогии.

Ставка: «Бостон» победит в матче за 1.95.

Прогноз: На текущий момент серия двух крепких соперников получается максимально упорной и без запредельной результативности. В очередной встрече с сумасшедшим уровнем ответственности большого количества заброшенных шайб также не будет.

Ставка: «Бостон» не проиграет + ТМ 6.5 за 2.23.