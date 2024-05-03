«Торонто»
Путь к плей-офф: В очередной розыгрыш Кубка Стэнли канадцы из Онтарио ворвались в качестве уверенного середняка, который едва ли рассматривается всерьез в плане борьбы за трофей.
В 82 матчах «Торонто» набрал 102 очка и закрепился на пятом месте в Восточной конференции, опередив на 4 балла своего главного конкурента — «Тампу-Бэй». От зоны топ-3 «Лифс» отстали на 8 очков.
Последние матчи: Подходя к серии с «Бостоном» в роли очевидного аутсайдера, команда Шелдона Кифа провалила ряд важнейших матчей, в том числе два домашних. Тем не менее на льду «ТД Гарден» канадцы смогли одержать две победы, включая игру №5 — 2:1 ОТ.
В матче без права на ошибку «Торонто» сделал все, чтобы завладеть инициативой и не терять ее до конца встречи. В частности, команда смогла выйти вперед и в целом статистически превосходила «Брюинз».
Однако гола Маккейба, 33 бросков в створ ворот и более двух десятков сэйвов Джозефа Уолла оказалось достаточно лишь для овертайма. К счастью «Лифс», в дополнительном периоде все закончилось быстро благодаря шайбе Мэттью Найза на 2-й минуте. Так, по итогам трех матчей «Торонто» уступает 2:3.
Не сыграют: Джон Клингберг не поможет своей команде в предстоящей встрече. Под вопросом участие Бобби Макмэнна и лидера «Торонто» — Остона Мэттьюса.
Состояние команды: Тот факт, что «Торонто» удалось остаться в борьбе после пятой игры, уже является некой сенсацией. Кроме того, ментальное преимущество в преддверии домашней встречи также переходит на сторону канадцев.
«Бостон»
Путь к плей-офф: По ходу регулярного сезона команда из одноименного города в штате Массачусетс вела борьбу с сильнейшими представителями Востока за лидерство, но немного сдулась на финише.
Со 109 набранными в 82 матчах очками «Бостон» оказался четвертым в конференции, уступив всего один балл разницы третьей «Флориде» и пять очков — «Рейнджерс», которые стали обладателями Президентского трофея.
Последние матчи: В текущем розыгрыше Кубка первостепенной задачей команды Джима Монтгомери является успешное завершение первого раунда, чего не было в прошлом году, однако серию с «Лифс» не удалось закончить быстро, хотя предпосылки имелись.
В частности, после двух успешных гостевых результатов «Бостон» был обязан добивать соперника дома, но уступил в овертайме (1:2 ОТ), хотя в целом был неплох по ходу трех основных периодов и за 2 минуты дополнительного успел нанести 4 броска в створ.
Не сыграют: Мэтт Пойтрас, Милан Лучич и, скорее всего, Эндрю Пик пропустят предстоящий матч.
Состояние команды: Не сумев добиться победы в ночь на 1 мая, «Бостон» рискует упустить нить этого противостояния. Чтобы не пережить вторую кубковую катастрофу за два года, «Брюинз» необходимо совершить последнее усилие на льду Онтарио.
Статистика для ставок
- Последние четыре домашних матча «Торонто» закончились поражением
- В пяти встречах в Онтарио из последних семи «Лифс» пропустили от четырех шайб и более
- Победой «Бостона» завершились шесть гостевых матчей из семи предыдущих
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Торонто» оценивается букмекерами в 2.47, ничья — в 4.42, а победа «Бостона» — в 2.61.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.93, на тотал меньше 5.5 — за 2.01.
Прогноз: Возможная потеря Мэттьюса может стать фатальной в контексте шансов «Торонто» в шестой игре. При этом и мотивированный «Бостон» возвращается в Канаду с желанием все закончить. Ранее на катке «Скотиабанк Арены» «Брюинз» были удачливы, вероятно, эта встреча пройдет по аналогии.
Ставка: «Бостон» победит в матче за 1.95.
Прогноз: На текущий момент серия двух крепких соперников получается максимально упорной и без запредельной результативности. В очередной встрече с сумасшедшим уровнем ответственности большого количества заброшенных шайб также не будет.
Ставка: «Бостон» не проиграет + ТМ 6.5 за 2.23.