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    Овечкин: В январе боялся, что «Вашингтон» меня обменяет

    Хоккей Прогнозы на НХЛ Вашингтон Кэпиталз НХЛ
    Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин признался, что переживал по поводу своей результативности в этом сезоне.

    Александр Овечкин
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    Александр Овечкин

    Овечкин провел в регулярном чемпионате 79 матчей, в которых набрал 65 (31+34) очков.

    «Что я ощущал, когда в январе у меня было всего лишь восемь заброшенных шайб? Я боялся, что меня обменяют. Но, слава богу, я все еще здесь.

    Если честно, это был сложный период. Были проблемы с повреждениями у всей команды, составы звеньев менялись.

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    • Я разговаривал с тренером, и мы просто пытались понять, как мне лучше всего начать делать свою работу, забивать, набирать очки», — приводит слова 38-летнего хоккеиста пресс-служба «Кэпиталз».

    Напомним, «Вашингтон» проиграл «Нью-Йорк Рейнджерс» (0-4 в серии) в первом раунде плей-офф НХЛ.

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