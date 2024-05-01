Овечкин: В январе боялся, что «Вашингтон» меня обменяет

Капитан «Вашингтона»признался, что переживал по поводу своей результативности в этом сезоне.

Овечкин провел в регулярном чемпионате 79 матчей, в которых набрал 65 (31+34) очков.

«Что я ощущал, когда в январе у меня было всего лишь восемь заброшенных шайб? Я боялся, что меня обменяют. Но, слава богу, я все еще здесь.

Если честно, это был сложный период. Были проблемы с повреждениями у всей команды, составы звеньев менялись.

Я разговаривал с тренером, и мы просто пытались понять, как мне лучше всего начать делать свою работу, забивать, набирать очки», — приводит слова 38-летнего хоккеиста пресс-служба «Кэпиталз».

Напомним, «Вашингтон» проиграл «Нью-Йорк Рейнджерс» (0-4 в серии) в первом раунде плей-офф НХЛ.