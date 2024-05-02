«Даллас»
Турнирное положение: Никто не верил в то, что «Даллас» сможет каким-то образом выбраться со счета 0:2 в серии, но ему удалось это сделать.
Последние матчи: После переезда в Неваду шансы на продолжительный исход серии для звезд казались призрачными, но они смогли забрать сначала третий матч (3:2 ОТ), а затем и четвертый (4:2).
Даллас — Вегас: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: И это учитывая, что травмирован уже не только финн Хаканпаа, но и Маршмент с Факсой.
Общий тонус клуба: Даже без всех вышеупомянутых игроков техасский коллектив вполне может пробуждать на волне успеха в последних поединка. Зрители на домашней арене точно в этом помогут.
«Вегас»
Турнирное положение: Проблемы «Вегаса», которые сопровождали его на протяжении всего сезона, оказывается, никуда не делись и проявились в самый неподходящий момент плей-офф.
Последние матчи: После двух выездных побед в Техасе сомнений в выходе клуба из Невады в следующий раунд практически не оставалось, а вот два поражения на домашнем льду ставят подопечных Кэссиди в положение аутсайдеров в нынешней серии.
Травмированные игроки: В составе коллектива из Невады не могут играть Ленер и Хейг. У голкипера травма бедра, а у защитника проблемы с верхней частью тела.
Общий тонус клуба: Возвращение в Техас не будет простым для действующего чемпиона, но бороться за победу «рыцари» будут точно.
Статистика для ставок
- В шести последних матчах между этими клубами непременно выигрывают гости
- «Вегас» выиграл два последних гостевых поединка
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.11, на ничью — 4.42, на гостей — 3.17.
Прогноз: В этой встрече психологическое преимущество на стороне хозяев, поэтому они вполне могут продлить победную серию до трех матчей подряд
- 1.95Торонто — Бостон: прогноз и ставкаПослезавтра в 03:00
- 1.98Эдмонтон — Лос-Анджелес: прогноз и ставкаЗавтра в 05:00
- 1.97Финляндия — Чехия: прогноз и ставкаЗавтра в 19:00
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Альтернативный прогноз: Ни одна из команд не будет безоглядно лезть вперед, поэтому стоит рассчитывать на мало результативную игру.
Ставка: П1 с коэффициентом 2.11.
Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.40.