В матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Даллас» будет принимать «Вегас». Игра пройдет в «Американ Эйрлайнс Центре» 02 мая. Начало встречи — в 02:30 мск. «Даллас» — «Вегас»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Даллас»

Турнирное положение: Никто не верил в то, что «Даллас» сможет каким-то образом выбраться со счета 0:2 в серии, но ему удалось это сделать.

Последние матчи: После переезда в Неваду шансы на продолжительный исход серии для звезд казались призрачными, но они смогли забрать сначала третий матч (3:2 ОТ), а затем и четвертый (4:2).

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Травмированные игроки: И это учитывая, что травмирован уже не только финн Хаканпаа, но и Маршмент с Факсой.

Общий тонус клуба: Даже без всех вышеупомянутых игроков техасский коллектив вполне может пробуждать на волне успеха в последних поединка. Зрители на домашней арене точно в этом помогут.

«Вегас»

Турнирное положение: Проблемы «Вегаса», которые сопровождали его на протяжении всего сезона, оказывается, никуда не делись и проявились в самый неподходящий момент плей-офф.

Все прогнозы на НХЛ

Последние матчи: После двух выездных побед в Техасе сомнений в выходе клуба из Невады в следующий раунд практически не оставалось, а вот два поражения на домашнем льду ставят подопечных Кэссиди в положение аутсайдеров в нынешней серии.

Травмированные игроки: В составе коллектива из Невады не могут играть Ленер и Хейг. У голкипера травма бедра, а у защитника проблемы с верхней частью тела.

Общий тонус клуба: Возвращение в Техас не будет простым для действующего чемпиона, но бороться за победу «рыцари» будут точно.

Статистика для ставок

В шести последних матчах между этими клубами непременно выигрывают гости

«Вегас» выиграл два последних гостевых поединка

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.11, на ничью — 4.42, на гостей — 3.17.

Прогноз: В этой встрече психологическое преимущество на стороне хозяев, поэтому они вполне могут продлить победную серию до трех матчей подряд

Альтернативный прогноз: Ни одна из команд не будет безоглядно лезть вперед, поэтому стоит рассчитывать на мало результативную игру.

Ставка: П1 с коэффициентом 2.11.

Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.40.