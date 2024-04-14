В 22:30 14.04.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав регулярном сезоне НХЛ.

Последний матч: «Колорадо» — «Вегас» 3:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Вегас» — «Колорадо». Коэффициент ставки — 2.34 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:5.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:5 (победит «Колорадо»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Вегас — Колорадо.

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