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    Вегас — Колорадо: смотреть онлайн в прямом эфире

    14.04.2024 в 22:30 начнется матч в регулярном сезоне НХЛ Вегас — Колорадо

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    В 22:30 14.04.2024 начнётся онлайн-трансляция матча Вегас — Колорадо в регулярном сезоне НХЛ.

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    Последний матч: «Колорадо» — «Вегас» 3:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Вегас» — «Колорадо». Коэффициент ставки — 2.34.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:5.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:5 (победит «Колорадо»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Вегас — Колорадо.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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