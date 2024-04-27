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    Скотт Мактоминей«Манчестер Юнайтед» — «Бёрнли». Онлайн
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    Тренерский штаб Федорова в полном составе покинул ЦСКА

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ ЦСКА
    Пресс-служба ЦСКА объявила о расставании со всем тренерским штабом бывшего наставника армейцев Сергея Федорова.

    Бывший тренерский штаб ЦСКА
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    Бывший тренерский штаб ЦСКА

    Московскую команду покинули: старший тренер Равиль Якубов, тренер Игорь Кравчук и тренер вратарей Сергей Наумов.

    «ЦСКА благодарит Равиля Амировича, Сергея Ивановича и Игоря Александровича за отличную работу и яркие победы, которые они принесли армейскому клубу. Желаем удачи в дальнейшей карьере!» — сказано в сообщении клуба.

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    • Напомним, что ЦСКА вылетел в 1-м раунде плей-офф КХЛ, проиграв серию с «Локомотивом» со счетом 1:4. После этого главный тренер армейцев Сергей Федоров покинул свой пост.

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