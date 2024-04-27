Тренерский штаб Федорова в полном составе покинул ЦСКА

Пресс-служба объявила о расставании со всем тренерским штабом бывшего наставника армейцев

Московскую команду покинули: старший тренер Равиль Якубов, тренер Игорь Кравчук и тренер вратарей Сергей Наумов.

«ЦСКА благодарит Равиля Амировича, Сергея Ивановича и Игоря Александровича за отличную работу и яркие победы, которые они принесли армейскому клубу. Желаем удачи в дальнейшей карьере!» — сказано в сообщении клуба.

Напомним, что ЦСКА вылетел в 1-м раунде плей-офф КХЛ, проиграв серию с «Локомотивом» со счетом 1:4. После этого главный тренер армейцев Сергей Федоров покинул свой пост.