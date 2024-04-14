В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вегас» будет принимать «Колорадо». Игра пройдет на «Ти-Мобайл Арене» 14 апреля. Начало встречи — в 22:30 (мск). «Вегас» — «Колорадо»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Вегас»

Турнирное положение: Действующие обладатели Кубка Стэнли последними на Западе примкнули к компании участников нового плей-офф, выиграв конкуренцию у «Сент-Луиса».

В 79 матчах «Вегас» набрал 94 очка и закрепился на восьмой строчке в конференции, опередив «Блюз» на 5 баллов. От седьмого «Лос-Анджелеса» команда из Невады отстает на одно очко при равенстве проведенных встреч.

Последние матчи: На фоне заочного соперничества с «Блюз» «Голден Найтс» провели серию откровенно слабых матчей днями ранее. В частности, «Вегас» уступил трижды кряду, пропустив в каждой встрече по 4+ шайбы.

В провальный цикл команды Брюса Кэссиди вошли игры с «Аризоной» (4:7), «Ванкувером» (3:4) и «Эдмонтоном» (1:5). Прервать серию и добиться квалификации «Вегасу» удалось благодаря эффектной победе над «Миннесотой» в ночь на 13 апреля (7:2).

Все прогнозы на НХЛ

Не сыграют: В этом матче «Вегасу» точно не помогут Уильям Карье и Робин Ленер. Под вопросом участие Марка Стоуна и Алекса Пьетранжело.

Состояние команды: Не без скрипа последний по хронологии обладатель Кубка Стэнли вышел в следующий раунд. Тем не менее в его состав планомерно возвращаются лидеры, благодаря чему «Вегас» должен прибавлять на этапе серий до четырех побед.

«Колорадо»

Турнирное положение: Являясь одним из сильнейших представителей Западной конференции, клуб из Денвера бьется за то, чтобы его позиции перед кубковым раундом оказались как можно статуснее.

На текущий момент «Колорадо» имеет 104 очка после 79 матчей. В игре №80, которая состоится 13 апреля, в 23:00 по Москве, «Эвеланш» встретятся с «Виннипегом» — прямым конкурентом, сохраняющим такое же количество турнирных баллов.

Последние матчи: Последние результаты денверцев далеки от тех, с которыми принято ассоциировать команды высшей пробы, особенно острым становится вопрос формы «Эвеланш» в топ-матчах.

В конце прошлой недели «Колорадо» крупно проиграл «Эдмонтону» (2:6), а в начале этой — влетел «Далласу» (4:7). Матч 10 апреля команда Джареда Беднара провела почти образцово, прикончив на домашнем льду «Миннесоту» (5:2).

Не сыграют: В Лас-Вегас с «Колорадо» не поедут из-за травм Майлз Вуд, Габриэль Ландескуг, Логан О’Коннор, Павел Францоуз. Под вопросом участие Микко Рантанена.

Состояние команды: За считаные мгновения до завершения регулярного сезона турнирная мотивация «Колорадо» все еще предусматривает значимые задачи. Тем не менее форма «Эвеланш» на данном этапе далека от той, которую они демонстрировали ранее.

Статистика для ставок

«Вегас» одержал четыре подряд победы в последних домашних матчах

В четырех предыдущих играх из пяти в Лас-Вегасе общая результативность добиралась до границ 6+ голов

В двух последних очных матчах забивала только одна команда, победы же соперники поделили поровну

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Вегаса» оценивается букмекерами в 2.62, ничья — в 4.78, а победа «Колорадо» — в 2.36.

На тотал больше 6.5 можно поставить за 2.13, на тотал меньше 6.5 — за 1.84.

Прогноз: Несмотря на то что в теории «Вегас», гарантировавший себе место в плей-офф, еще может улучшить итоговую позицию, он, скорее, предпочтет сэкономить больше сил на первый раунд, отложив вопрос продвижения в таблице на второй план.

У «Колорадо» же на этот счет другие амбиции. Команда покинула пределы первой тройки Запада, куда она, безусловно, намерена вернуться. Поэтому с мотивацией в матче в Лас-Вегасе у «Эвеланш» все будет в порядке.

Ставка: «Колорадо» не проиграет + ТБ 5.5 за 2.34.

Прогноз: Когда на льду встречаются соперники уровня «Голден Найтс» и «Эвеланш», вполне логично ожидать искрометный хоккей с большим количеством обоюдной остроты.

Ставка: Тотал больше 6.5 за 2.05.