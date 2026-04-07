В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Торонто» будет принимать «Вашингтон». Игра пройдет на «Скоушабэнк-Арене» 9 апреля. Начало встречи — в 02:30 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Торонто — Вашингтон с коэффициентом для ставки за 2.18.

«Торонто»

Турнирное положение: «Торонто» затерялся на 14-й позиции в таблице Востока без шансов на выход в плей-офф. На счету канадцев из Онтарио 77 зачетных баллов.

Последние матчи: Последняя домашняя игра «Торонто» состоялась 26 марта и закончилась результативной победой над «Рейнджерс» (4:3).

Серию выездов «Лифс» начали с поражения от «Сент-Луиса» (1:5). Накануне состоялся тур по Калифорнии, в рамках которого команда Крэйга Беруби обыграла «Анахайм» (5:4, от), уступила «Сан-Хосе» (1:4) и «Лос-Анджелесу» (6:7, от).

Не сыграют: Оливер Экман-Ларссон, Остон Мэттьюс, Кристофер Танев.

Состояние команды: Нынешний сезон стал для «Торонто» катастрофой. Команда, которая на протяжении многих лет ассоциируется с провалами в Кубке, в этом году пролетает мимо плей-офф.

В десяти предыдущих матчах команда Крэйга Беруби потерпела шесть поражений, а четыре последние встречи «Лифс» сопровождались 4+ пропущенными шайбами.

«Вашингтон»

Турнирное положение: «Вашингтон» по-прежнему находится на 12-й строчке в Восточной конференции. С 87 очками в наличии, «Кэпиталз» отделяет от топ-8 дистанция в 3 балла.

Последние матчи: Апрельскую серию матчей «Вашингтон» начал с турнирно значимой победы над «Филадельфией» на домашнем льду (6:4).

Крупным провалом обернулся выезд «Кэпс» на площадку «Нью-Джерси» (3:7). В последних матчах команда Спенсера Карбери снесла «Баффало» (6:2) и сгорела «Рейнджерс» (1:8).

Не сыграют: У «Вашингтона» потерь нет.

Состояние команды: Заключительную стадию регулярного сезона «Вашингтон» старается провести на максимально высоком исполнительском уровне.

Команда находится недалеко от заветной восьмерки и практически не имеет права на ошибку. В шести предыдущих встречах столичный коллектив добился четырех побед, но в пяти случаях — неизменно пропускал 4 шайбы и более.

Статистика для ставок

«Вашингтон» победил в 4 последних личных встречах кряду

«Вашингтон» забивал 4 шайбы и более в 3 последних личных встречах

«Вашингтон» победил в 2 последних матчах на площадке «Торонто»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Торонто» оценивается букмекерами в 2.93, ничья — в 4.31, победа «Вашингтона» — в 2.18.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.73, на тотал меньше 5.5 — за 2.22.

Прогноз: «Вашингтон» по-прежнему испытывает проблемы в гостевых условиях, но «Торонто» в настоящее время явно не тот соперник, под давлением которого у «Кэпиталз» могут возникнуть серьезные проблемы.

Ставка: «Вашингтон» победит за 2.18.

Прогноз: В обороне «Торонто» царит беспорядок, поэтому «Вашингтону» не составит труда добиться относительно высокого процента реализации.

Ставка: Индивидуальный тотал «Вашингтона» больше 3 за 1.81.