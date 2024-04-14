2-й таймМальорка — РеалОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Родриго«Мальорка» — «Реал». Онлайн
  • 20:12
    • Джокович вылетел в полуфинале «Мастерса» в Монте-Карло
  • 19:02
    • «Зенит» перевернул игру и одолел «Краснодар» на выезде
  • 18:56
    • «Манчестер Сити» разгромил «Лутон»
  • 18:44
    • «Локомотив» — ЦСКА: стартовые составы команд
  • 18:35
    • Дортмундская «Боруссия» в гостях выиграла у «Боруссии» Менхенгладбах
    Все новости спорта

    Филадельфия — Нью-Джерси: смотреть онлайн в прямом эфире

    14.04.2024 в 00:00 начнется матч в НХЛ Филадельфия — Нью-Джерси

    Хоккей НХЛ Нью-Джерси Дэвилз Прогнозы на НХЛ
    В 00:00 14.04.2024 начнётся онлайн-трансляция матча Филадельфия — Нью-Джерси в НХЛ.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч: «Нью-Джерси» — «Филадельфия» 6:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Филадельфия» — «Нью-Джерси» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.13.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:6.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:6 (победит «Нью-Джерси»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Филадельфия — Нью-Джерси.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 9500USDНовым игрокам

    Las Atlantis предлагает новым игрокам бонус к матчу: 9500 USD на первую ставку. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Гейджи остановит Холлоуэя и продлит победную серию?
  • Гейджи — Холлоуэй. Прогноз и ставки
  • 1.58
    •
  • Матч получится веселым и результатативным
  • «Локомотив» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 1.74
    •
  • В туринском дерби будет сенсация?
  • «Торино» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.14
  • Экспресс дня 13 апреля
  • Сегодня в 21:45
    •  1.58
  • Прогноз на матч Гейджи — Холлоуэй
  • Бои
  • Завтра в 06:20
    •  1.80
  • Прогноз на матч Кадис — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Вегас — Колорадо
  • Хоккей
  • Завтра в 22:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Байер — Вердер
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  2.57
  • Прогноз на матч Арсенал — Астон Вилла
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Интер — Кальяри
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.98
  • Прогноз на матч Факел — Ростов
  • Футбол
  • Завтра в 16:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бои Прочие