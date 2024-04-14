В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Филадельфия» будет принимать «Нью-Джерси». Игра пройдет в «Веллс Фарго Центре» 14 апреля. Начало встречи — в 00:00 (мск). «Филадельфия» — «Нью-Джерси»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Филадельфия»

Турнирное положение: Как и ранее, команда из одноименного города в штате Пенсильвания продолжает вести неуступчивую борьбу за право сыграть в плей-офф.

В 80 матчах «Филадельфия» набрала 85 очков, с которыми, хоть и опустилась на 11-е место на Востоке, всего на один балл отстает от восьмого «Питтсбурга». Однако «Пингвинз» на текущий момент имеют «лишнюю» встречу в своем резерве.

Филадельфия — Нью-Джерси: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 2.404.502.40Бонус$9500

Последние матчи: На фоне битвы за кубковый раунд «Флайерз» провели крайне неудачный отрезок. С 25 марта по 10 апреля они потерпели восемь поражений подряд, набрав за этот период всего 2 балла.

В каждом матче безуспешного цикла команда Джона Тортореллы пропускала от 3 голов и более. Разогнуть цепь сплошных провалов филадельфийцам удалось благодаря гостевой победе над «Рейнджерс» — лидером Востока, который был раздавлен мотивированным середняком (1:4).

Все прогнозы на НХЛ

Не сыграют: В домашнем матче против «Девилз» «Филадельфии» не поможет Расмус Ристолайнен, Райан Эллис и Картер Харт.

Состояние команды: Серия катастрофических результатов нанесла серьезный урон амбициям «Филадельфии», тем не менее борьба за плей-офф, градус которой достигает наивысшей точки, продолжается.

«Нью-Джерси»

Турнирное положение: В нынешнем сезоне команда из одноименного штата пролетает мимо следующего раунда. Опустившись на 12-е место на Востоке, «Девилз» проиграли конкуренцию более очевидным претендентам на выход в плей-офф.

За 80 матчей «Нью-Джерси» удалось накопить 81 балл. За две игры до финиша регулярки команда отстает от зоны плей-офф на 5 очков, и это с учетом того, что сразу три конкурента имеют игру в запасе.

Последние матчи: Несмотря на безуспешную гонку, результаты «Девилз» не были обусловлены одними только поражениями. Кроме того, в четырех последних встречах им удалось набрать 5 очков.

Два недавних матча команда Трэвиса Грина провела против «Торонто». И если на домашнем льду все сложилось крайне неудачно (2:5), то на катке в Онтарио «Нью-Джерси» добился искрометной победы в результативной битве (6:5).

Не сыграют: В одном из заключительных матчей регулярного сезона «Девилз» не помогут Натан Бастиан, Кертис Лазарь, Майкл Маклеод, Томаш Носек, Каллан Фут, Джек Хьюз, Дуги Хэмилтон. Под вопросом участие Каапо Кяхконена.

Состояние команды: После успешного прошлого сезона от «Нью-Джерси» ожидали нечто подобного в новой кампании с учетом точечных усилений состава. Однако суровая реальность отправляет команду в рейтинг главных разочарований текущего чемпионата.

Статистика для ставок

«Филадельфия» потерпела три подряд поражения на домашнем льду

Минимум 3 гола пропускали «Флайерз» в пяти матчах из последних шести в «Феллс Фарго Центре»

В пяти предыдущих встречах «Нью-Джерси» в гостях общая результативность непременно подбиралась к отметке 7+ заброшенных шайб

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Филадельфии», как и победа «Нью-Джерси», оценивается букмекерами в 2.41, ничья — в 4.40.

На тотал больше 6.5 можно поставить за 2.16, на тотал меньше 6.5 — за 1.70.

Прогноз: В отличие от «Нью-Джерси», мотивация которого растворилась синхронно с шансами на выход в следующий раунд, «Филадельфия» сохраняет заряженность до последнего тура.

Крупная победа над лидером Востока, да еще и на его территории, может стать импульсом, которого «Флайерз» не хватало в предыдущих матчах, где было потеряно немало важнейших в турнирном понимании очков.

Ставка: «Филадельфия» не проиграет + ТБ 4.5 за 2.13.

Прогноз: Даже без турнирной выгоды «Девилз» не бросят играть. Команда Грина весьма комфортно чувствует себя в гостях, поэтому вполне вероятно, что предстоящий матч вдоволь насытит требовательного зрителя большим количеством ярких эпизодов.

Ставка: Тотал больше 6.5 за 2.16.