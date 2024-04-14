ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ливерпуль» — «Аталанта»Клоппу нужно чудо. «Аталанта» унизила «Ливерпуль» на «Энфилде» «Реал» — «Манчестер Сити»ЛЧ. Огненное шоу в Мадриде, спасительный Троссард и джокеры Хави Серия между «Айлендерс» и «Эдмонтоном»Обратно к истокам: Почему возвращение формата плей-офф «1-против-16» стало бы лучшим решением для НХЛ?
    Все новости спорта

    Удастся ли «Филадельфии» зацепиться за очки на домашнем льду?

    «Филадельфия» — «Нью-Джерси». Ставка (к. 2.13) и прогноз на хоккей, НХЛ, 14 апреля 2024 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Филадельфию Флайерз Прогнозы на Нью-Джерси Дэвилз
    Прогноз и ставки на «Филадельфия» — «Нью-Джерси»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Райан Полинг
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Филадельфия» будет принимать «Нью-Джерси». Игра пройдет в «Веллс Фарго Центре» 14 апреля. Начало встречи — в 00:00 (мск). «Филадельфия» — «Нью-Джерси»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
    ×
    Хоккей. НХЛ 14 Апреля 2024 года

    «Филадельфия»

    Турнирное положение: Как и ранее, команда из одноименного города в штате Пенсильвания продолжает вести неуступчивую борьбу за право сыграть в плей-офф.

    В 80 матчах «Филадельфия» набрала 85 очков, с которыми, хоть и опустилась на 11-е место на Востоке, всего на один балл отстает от восьмого «Питтсбурга». Однако «Пингвинз» на текущий момент имеют «лишнюю» встречу в своем резерве.

    Филадельфия — Нью-Джерси: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 2.404.502.40Бонус$9500
    •

    Последние матчи: На фоне битвы за кубковый раунд «Флайерз» провели крайне неудачный отрезок. С 25 марта по 10 апреля они потерпели восемь поражений подряд, набрав за этот период всего 2 балла.

    В каждом матче безуспешного цикла команда Джона Тортореллы пропускала от 3 голов и более. Разогнуть цепь сплошных провалов филадельфийцам удалось благодаря гостевой победе над «Рейнджерс» — лидером Востока, который был раздавлен мотивированным середняком (1:4).

    Все прогнозы на НХЛ

    Не сыграют: В домашнем матче против «Девилз» «Филадельфии» не поможет Расмус Ристолайнен, Райан Эллис и Картер Харт.

    Состояние команды: Серия катастрофических результатов нанесла серьезный урон амбициям «Филадельфии», тем не менее борьба за плей-офф, градус которой достигает наивысшей точки, продолжается.

    «Нью-Джерси»

    Турнирное положение: В нынешнем сезоне команда из одноименного штата пролетает мимо следующего раунда. Опустившись на 12-е место на Востоке, «Девилз» проиграли конкуренцию более очевидным претендентам на выход в плей-офф.

    За 80 матчей «Нью-Джерси» удалось накопить 81 балл. За две игры до финиша регулярки команда отстает от зоны плей-офф на 5 очков, и это с учетом того, что сразу три конкурента имеют игру в запасе.

    Последние матчи: Несмотря на безуспешную гонку, результаты «Девилз» не были обусловлены одними только поражениями. Кроме того, в четырех последних встречах им удалось набрать 5 очков.

  • Обратно к истокам: Почему возвращение формата плей-офф «1-против-16» стало бы лучшим решением для НХЛ?
  • История уже доказала его эффективность на практике
  • Вчера

    • Два недавних матча команда Трэвиса Грина провела против «Торонто». И если на домашнем льду все сложилось крайне неудачно (2:5), то на катке в Онтарио «Нью-Джерси» добился искрометной победы в результативной битве (6:5).

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Не сыграют: В одном из заключительных матчей регулярного сезона «Девилз» не помогут Натан Бастиан, Кертис Лазарь, Майкл Маклеод, Томаш Носек, Каллан Фут, Джек Хьюз, Дуги Хэмилтон. Под вопросом участие Каапо Кяхконена.

    Состояние команды: После успешного прошлого сезона от «Нью-Джерси» ожидали нечто подобного в новой кампании с учетом точечных усилений состава. Однако суровая реальность отправляет команду в рейтинг главных разочарований текущего чемпионата.

    Статистика для ставок

    • «Филадельфия» потерпела три подряд поражения на домашнем льду

    • Минимум 3 гола пропускали «Флайерз» в пяти матчах из последних шести в «Феллс Фарго Центре»

    • В пяти предыдущих встречах «Нью-Джерси» в гостях общая результативность непременно подбиралась к отметке 7+ заброшенных шайб

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Филадельфии», как и победа «Нью-Джерси», оценивается букмекерами в 2.41, ничья — в 4.40.

    На тотал больше 6.5 можно поставить за 2.16, на тотал меньше 6.5 — за 1.70.

    Прогноз: В отличие от «Нью-Джерси», мотивация которого растворилась синхронно с шансами на выход в следующий раунд, «Филадельфия» сохраняет заряженность до последнего тура.

    Крупная победа над лидером Востока, да еще и на его территории, может стать импульсом, которого «Флайерз» не хватало в предыдущих матчах, где было потеряно немало важнейших в турнирном понимании очков.

    Ставка: «Филадельфия» не проиграет + ТБ 4.5 за 2.13.

    Прогноз: Даже без турнирной выгоды «Девилз» не бросят играть. Команда Грина весьма комфортно чувствует себя в гостях, поэтому вполне вероятно, что предстоящий матч вдоволь насытит требовательного зрителя большим количеством ярких эпизодов.

    Ставка: Тотал больше 6.5 за 2.16.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Джокович — Де Минор
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Витебск — Слуцк
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Арарат-Армения — Арарат
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Рига — Даугавпилс
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Герта — Ганза
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Гройтер Фюрт — Кайзерслаутерн
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Трабзонспор — Сивасспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч ЛАСК — Ред Булл Зальцбург
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Эксельсиор — Волендам
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Леганес — Эспаньол
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  3.50
  • Прогноз на матч Аугсбург — Унион
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Лацио — Салернитана
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Плимут — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Бетис — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч «Филадельфия» — «Нью-Джерси» с коэффициентом 2.13. Дата матча: 14.04.2024. Прогнозы на хоккей. Удастся ли «Филадельфии» зацепиться за очки на домашнем льду?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры