«Балтика» сыграет на своем поле против ЦСКА в рамках 26-го тура чемпионата России. Матч пройдет 28 апреля, начало — в 21:30 мск. «Балтика» — ЦСКА: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Балтика»

Турнирное положение: калининградский коллектив продолжает отчаянную борьбу за выживание в элите.

В настоящий момент калининградцы имеют в своем активе 23 очка и занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице.

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Команда из Калининграда смогла 25 раз поразить ворота соперника и 31 раз пропустила в свои.

Последние матчи: в прошлом туре балтийцы проиграли «Краснодару» (2:3), а до этого переиграли «Крылья Советов» (2:1) и «Ахмат» (7:1).

Перед этим же «Балтика» уступила «Зениту» (0:1), но победила «Пари НН» (2:0).

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Также подопечные Сергея Игнашевича продолжают борьбу в Кубке России. Они уступили ЦСКА (0:1, 0:2), но теперь будут выступать в Пути регионов, где их ждет встреча с «Ростовом».

Не сыграют: из-за травмы не выйдут на поле Джоэль Фамейе и Гедеон Гузина, а вот Максим Кузьмин дисквалифицирован.

Состояние команды: в последнее время «Балтика» выступает лучше, чем в начале сезона, поэтому теперь есть отличный шанс для того, чтобы остаться в элите.

В настоящий момент команда только на один пункт отстает от переходных и на три от спасительной зоны. Калининградцам непременно необходимо продолжат побеждать во что бы то ни стало.

Думается, что Кубок команде не особо нужен, а вот главной задачей является остается в РПЛ.

ЦСКА

Турнирное положение: московская команда продолжает делать все, чтобы побороться за тройку сильнейших, но пока что это плохо получается.

В настоящий момент москвичи имеют в своем активе 28 очков и располагаются только на седьмом месте в турнирной таблице.

Коллектив из Москвы смог забить 44 мяча, а пропустил только 33.

Последние матчи: в прошлом туре «армейцы» сыграли вничью со «Спартаком» (0:0), а до этого проиграли «Ахмату» (1:2).

Перед этим команда из столицы России поделила очки с «Локомотивом» (3:3), но разгромила «Факел» (4:1).

Также столичная команда пробилась в финал Кубка страны. Там «красно-синие» сыграют против питерского «Зенита».

Не сыграют: в составе ЦСКА не сможет выйти на поле травмированный Максим Мухин, а также дисквалифицированный Виллиан Роша.

Состояние команды: подопечные Владимира Федотова стремятся закончить сезон в топ-3, а также защитить титул Кубка России.

ЦСКА в этом сезоне выступает крайне нестабильно, да и отставание от третьего «Динамо» составляет уже шесть очков, поэтому финишировать в тройке будет сложновато.

Статистика для ставок

ЦСКА на выезде не проигрывает на протяжении 4 матчей

ЦСКА выиграл у «Балтики» 6 последних очных матчей

«Балтика» пропускает на протяжении 6 последних матча во всех турнирах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: ЦСКА — небольшой фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.35, а победа «Балтики» — в 3.35.

ТБ 2,5 оценивается в 2.17, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 1.70.

Прогноз: ЦСКА по идее сильнее своего соперника, ему больше некуда отступать и должен побеждать в этой игре, поэтому и поставим на победу москвичей.

Прогноз:команды не особо результативно играют в этом сезоне, поэтому логично будет предположить, что они не смогут забить 3 мяча на двоих.

Ставка: тотал меньше 2,5 за 1.70.