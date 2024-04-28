«Ахмат» — «Пари НН»: счет матча 5:1, обзор голов

разгромил(5:1) в матче 26-го тура российской Премьер-лиги.

В составе грозненской команды дублем отметился Мохамед Конате, который забил свои голы на 26-й и 53-й минуте. Еще по голу записали на свой счет Владислав Камилов на 45+5-й минуте, Милош Шатара на 65-й минуте и Лечи Садулаев на 88-й минуте.

Единственный гол в составе «Пари НН» забил Николоз Кутателадзе на 42-й минуте.

Футбол. Россия. Премьер-лига Ахмат — Пари НН 5:1 Голы: 1:0 Мохамед Конате (26'), 1:1 Kutateladze N. (42'), 2:1 Владислав Камилов (45+5'), 3:1 Мохамед Конате (53'), 4:1 Милош Шатара (65'), 5:1 Лечи Садулаев (88') Ахмат: Гиорги Шелия, Андрей Семёнов, Дарко Тодорович, Милош Шатара, Артём Тимофеев, Владислав Камилов, Иван Олейников, Бернард Бериша, Мохамед Конате, Lovat L., Ghandri N. Пари НН: Артур Нигматуллин, Кирилл Гоцук, Виктор Александров, Дмитрий Живоглядов, Никита Каккоев, Дмитрий Стоцкий, Владислав Карапузов, Николай Калинский, Константин Кучаев, Александр Трошечкин, Kutateladze N. Предупреждения: Lovat L. (22'), Дмитрий Живоглядов (37'), Кирилл Боженов (45+4'), Кирилл Боженов (56'), Бернард Бериша (62'), Александр Трошечкин (64'), Никита Каккоев (90+1')

После этого матча «Ахмат» занимает 10-е место в таблице РПЛ с 29-ю очками в активе. «Пари НН» — на 11-й позиции (28 баллов).