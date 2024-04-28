1-й таймТоттенхэм — АрсеналОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Тоттенхэм» — «Арсенал»«Тоттенхэм» — «Арсенал». Онлайн
  • 16:20
    • Рублев пробился в 1/8 финала «Мастерса» в Мадриде
  • 16:19
    • Дубль Конате обеспечил «Ахмату» уверенную победу над «Пари НН»
  • 16:13
    • «Локомотив-Кубань» вышел в полуфинал плей-офф Единой лиги
    Все новости спорта

    Дубль Конате обеспечил «Ахмату» уверенную победу над «Пари НН»

    «Ахмат» — «Пари НН»: счет матча 5:1, обзор голов

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Ахмат Нижний Новгород
    «Ахмат» разгромил «Пари НН» (5:1) в матче 26-го тура российской Премьер-лиги.

    Мохамед Конате
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Мохамед Конате

    В составе грозненской команды дублем отметился Мохамед Конате, который забил свои голы на 26-й и 53-й минуте. Еще по голу записали на свой счет Владислав Камилов на 45+5-й минуте, Милош Шатара на 65-й минуте и Лечи Садулаев на 88-й минуте.

    Единственный гол в составе «Пари НН» забил Николоз Кутателадзе на 42-й минуте.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Ахмат — Пари НН 5:1
    Голы: 1:0 Мохамед Конате (26'), 1:1 Kutateladze N. (42'), 2:1 Владислав Камилов (45+5'), 3:1 Мохамед Конате (53'), 4:1 Милош Шатара (65'), 5:1 Лечи Садулаев (88') Ахмат: Гиорги Шелия, Андрей Семёнов, Дарко Тодорович, Милош Шатара, Артём Тимофеев, Владислав Камилов, Иван Олейников, Бернард Бериша, Мохамед Конате, Lovat L., Ghandri N. Пари НН: Артур Нигматуллин, Кирилл Гоцук, Виктор Александров, Дмитрий Живоглядов, Никита Каккоев, Дмитрий Стоцкий, Владислав Карапузов, Николай Калинский, Константин Кучаев, Александр Трошечкин, Kutateladze N. Предупреждения: Lovat L. (22'), Дмитрий Живоглядов (37'), Кирилл Боженов (45+4'), Кирилл Боженов (56'), Бернард Бериша (62'), Александр Трошечкин (64'), Никита Каккоев (90+1')

    После этого матча «Ахмат» занимает 10-е место в таблице РПЛ с 29-ю очками в активе. «Пари НН» — на 11-й позиции (28 баллов).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Помогут ли москвичи «Краснодару»?
  • «Динамо» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Сможет ли «Ноттингем» сдержать «Манчестер Сити»?
  • «Ноттингем Форест» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Смогут ли команды выдать голевую феерию?
  • «Спартак» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.41
  • Экспресс дня 28 апреля
  • Сегодня в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Динамо — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 19:15
    •  1.95
  • Прогноз на матч Ноттингем Форест — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Спартак — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 16:15
    •  1.80
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Наполи — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.70
  • Прогноз на матч Лион — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Балтика — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Ростов — Оренбург
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры