Сегодня в 16:00 по московскому времени «Тоттенхэм» на своем поле сыграет с «Арсеналом» в рамках 35-го тура АПЛ. Приглашаем вас следить за ходом лондонского дерби вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

До матча

«Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» набрал 60 очков в 32-х матчах и на данный момент занимает 5-е место в турнирной таблице АПЛ. На счету «шпор» 18 побед, 6 ничьих и 8 поражений с разницей забитых и пропущенных мячей 65:49.

Крайний матч лондонцев в чемпионате был сыгран еще две недели назад. В игре 33-го тура «Тоттенхэм» потерпел разгромное поражение от «Ньюкасла» в гостях (0:4).

Таким образом, подопечные Энджа Постекоглу прервали свою мини-серию из трех матчей без поражений. До этого «Тоттенхэм» обыграл «Лутон» (2:1) и «Ноттингем Форест» (3:1) и сыграл вничью с «Вест Хэмом» (1:1).

«Арсенал»

«Арсенал» возглавляет турнирную таблицу АПЛ, набрав 77 очков в 34-х матчах. «Канониры» одержали 24 победы, 5 раз сыграли вничью и потерпели 5 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 82:26.

В начале этой недели подопечные Микеля Артеты разгромили «Челси» в дерби 29-го тура АПЛ (5:0). По дублю в составе «Арсенала» оформили Хаверц и Уайт, один мяч на свой счет записал Троссар.

Эта победа стала для «канониров» второй подряд в АПЛ после вылета из Лиги Чемпионов от «Баварии». На прошлых выходных «Арсенал» уверенно переиграл на выезде «Вулверхэмптон» (2:0).

Личные встречи

В матче первого круга команды не смогли выявить победителя — ничья 2:2. Всего в 10-ти последних встречах на счету «Арсенала» 4 победы, «Тоттенхэм» оказался сильнее в 3-х случаях и трижды была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Арсенал» с коэффициентом 1.80.