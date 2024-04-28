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    Пошатнет ли «Тоттенхэм» лидерство «Арсенала»?

    «Тоттенхэм» — «Арсенал». Ставка (к. 1.80) и прогноз на чемпионат Англии 28 апреля 2024 года

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    Сон Хын-Мин
    «Тоттенхэм» сыграет на своем поле против «Арсенала» в рамках 35-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 28 апреля, начало — в 16:00 мск. «Тоттенхэм» — «Арсенал»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 28 Апреля 2024 года

    «Тоттенхэм»

    Турнирное положение: По итогам 32 матчей АПЛ «Тоттенхэм» занимает пятое место с 60 баллами и разницей мячей 65-49.

    Команда на шесть очков отстает от зоны Лиги чемпионов, которая начинается с четвертой строчки, где находится «Астон Вилла», но конкурент сыграл на два поединка больше.

    Тоттенхэм — Арсенал Лондон: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: клуб в прошлом туре на чужом поле потерпел поражение. «Шпоры» потерпели разгром от «Ньюкасла» (0:4), пропустив четыре безответных мяча.

    Эта неудача прервала беспроигрышную серию лондонцев в три поединка, которые пришлись на английскую Премьер-лигу.

    Все прогнозы на АПЛ

    Не сыграют: травмированы — Удоджи, Педро Порро, Ришарлисон, Форстер, Сессеньон, Соломон, дисквалифицированных — нет.

    Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на АПЛ, «Тоттенхэм» потерпел одно поражение при двух победах и одной ничьей.

    Если не говорить о провале в прошлом туре, у коллектива, в целом, хорошая форма. При этом не стоит забывать, что дерби и турнирная мотивация обеспечат хозяевам нужный настрой.

    Сон Хын Мин — лучший бомбардир команды в АПЛ с 15 голами.

    «Арсенал»

    Турнирное положение: «Арсенал» занимает первое в турнирной таблице. В его активе 82 мяча, в пассиве — 26 пропущенных.

    Команда на один балл опережает своего ближайшего преследователя «Манчестер Сити», который сыграл на один поединок меньше, и на три — «Ливерпуль».

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    • Последние матчи: «Канониры» в последней игре АПЛ одержали знаковую победу. На своем поле они смогли разгромить «Челси» (5:0), забив пять безответных мячей.

    Этот успех оформил победную мини-серию лондонцев в двух поединках с общей разницей 7-0, которая пришлась на английскую Премьер-лигу.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в последних пяти поединках в разных турнирах «Арсенал» дважды проиграл при двух победах и одной ничьей.

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    На первый взгляд это говорит о не лучшей форме гостей, тем не менее, то, что обе победы пришлись на последние матчи, скорее свидетельствует о том, что «Канониры» снова на ходу.

    Бакайо Сака — лучший бомбардир клуба в АПЛ с 14 голами.

    Статистика для ставок

    • в 10 из 11 последних матчей «Тоттенхэма» было забито больше 2,5 голов

    • в трех из четырех последних матчей «Тоттенхэм» не проиграл

    • в четырех последних матчах «Арсенала» хотя бы одна команда не забивала.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.75. Ничья — в 4.10, победа «Тоттенхэма» — в 4.20.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.50 и 2.55.

    Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев забивали обе команды. При этом в 10 из 11 их последних матчей было забито больше 2,5 голов

    В четырех последних матчах «Арсенала» хотя бы один из соперников не забивал, но на выезде в дерби такой сценарий, равно как и расклад, что будет забито меньше 2,5 голов, вряд ли сработают.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.80.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева не проиграют, ведь так было в трех из четырех последних их матчей.

    Ставка: «Тоттенхэм» не проиграет за 2.07

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    Ставка и прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Арсенал» с коэффициентом 1.80. Дата матча: 28.04.2024. Прогнозы на футбол. Пошатнет ли «Тоттенхэм» лидерство «Арсенала»?
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