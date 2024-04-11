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    Эдмонтон — Вегас: смотреть онлайн в прямом эфире

    11.04.2024 в 03:30 начнется матч в регулярном сезоне НХЛ Эдмонтон — Вегас

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Эдмонтон и Вегас начнут матч в 03:30 в регулярном сезоне НХЛ, 11.04.2024.

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    Последний матч: «Вегас» — «Эдмонтон» 3:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Эдмонтон» — «Вегас» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.69.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Эдмонтон — Вегас.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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