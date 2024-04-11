начнут матч в 03:30 в регулярном сезоне НХЛ, 11.04.2024.

Последний матч: «Вегас» — «Эдмонтон» 3:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Эдмонтон» — «Вегас» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.69 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.

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