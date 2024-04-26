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    «Автомобилист» продлил контракт с Заварухиным

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Автомобилист
    «Автомобилист» и главный тренер команды Николай Заварухин договорились о подписании нового соглашения.

    Николай Заварухин
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    Николай Заварухин

    Действующий контракт специалиста, изначально рассчитанный до 30 апреля 2025 года, продлён ещё на один сезон, и новым сроком его окончания стало 31 мая 2026 года.

    Николай Заварухин возглавляет тренерский штаб «Автомобилиста» с ноября 2021 года и является самым успешным тренером в истории клуба.

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    «Автомобилист» стал обладателем бронзовых медалей чемпионата России впервые в истории лиги. Это стало лучшим результатом команды из Екатеринбурга за историю выступления в КХЛ.

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