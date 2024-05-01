В пятом матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Милуоки» будет принимать «Индиану». Игра пройдет на стадионе «Фисерв Форум» 1 мая. Начало встречи — в 04:30 мск. «Милуоки» — «Индиана»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Милуоки»

Турнирное положение: В турнирной таблице Восточной конференции «Милуоки» финишировал на 3 месте при 49 победах и 33 поражениях.

Последние матчи: «Милуоки» в шаге от провала в дуэли с «Индианой». Баскетболисты из штата Висконсин потерпели третье поражение подряд от «иноходцев». В последней встрече «баксы» уступили со счётом 113:126.

Не сыграют: По-прежнему в лазарете «Милуоки» не сможет сыграть Джейлин Галлоуэй, у которого травмирована лодыжка. Под вопросом участие лидера «оленей» Янниса Адетокунбо, у которого врачи диагностировали травму икры. Из-за травмы ахилла из строя выбыл Дэмиан Лиллард.

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Состояние команды: «Милуоки» начал эту серию с «Индианой» успешно, выиграв стартовую игру (109:94), однако в последующих играх баскетболисты из Висконсина потерпели поражение со счетом (118:121, 108:125).

«Индиана»

Турнирное положение: В турнирной таблице Восточной конференции «Индиана» финишировала на 6 месте, благодаря которому команда из Индианаполиса получила прямую путёвку в плей-офф турнира. «Иноходцы» в регулярном чемпионате одержали 47 побед и потерпели 35 поражений.

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Последние матчи: «Индиана» в шаге от выхода в четвертьфинал турнира. «Иноходцы» вновь переиграли одного из лидеров Восточной конференции — «Милуоки» (126:113). Ключевую роль в поединке сыграл Майлс Тёрнер, который отправил в кольцо соперника 29 очков, совершил 9 подборов и отдал 4 передачи.

Не сыграют: С трамвой плеча в лазарете команды остался Беннедикт Матурин, дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: На данный момент за «Индианой» наблюдается победная серия, которая состоит из трёх матчей. «Иноходцы» трижды переиграли «Милуоки» в рамках первого раунда плей-офф (126:113, 121:118, 125:108).

Статистика для ставок

В 1/8 финала НБА «Милуоки» выиграл у «Индианы» (109:94)

«Индиана» вырвалась вперёд в серии, переиграв «Милуоки» трижды (126:113, 125:108, 121:118)

«Индиана» обыгрывает «Милуоки» в серии со счётом 3:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Индиана» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.63. На победу «Милуоки» — 2.36.

ТБ 216.5 и ТМ 216.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.93.

Прогноз: «Индиана» может обеспечить себе путёвку во второй раунд плей-офф НБА. Для этого «иноходцам» нужно выиграть у Милоуки в очередной раз.

Ставка: Фора «Индианы» (-3.5) с коэффициентом 1.93.

Прогноз: 230 очков — средний показатель результативности поединка между «Индианой» и «Милуоки». Можно с уверенностью сказать, что четвёртый поединок серии также пройдет ярко.

Ставка: ТБ 220.5 с коэффициентом 2.25.