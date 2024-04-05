Один из лидеров «Автомобилиста» пропустит второй матч серии плей-офф с «Металлургом»

Кертис Волк Фото: globallookpress.com
Главный тренер хозяев Андрей Разин не стал вновь коррективы в победный состав с прошлой встречи.
Состав «Металлурга».
metallurg.ru
В составе «Автомобилиста» отсутствует центральный нападающий Кертис Волк. Вместо него выйдет Максим Денежкин.
Состав «Автомобилиста».
hc-avto.ru
Напомним, что в 1-м матче «Металлург» одержал победу со счетом 2:1 и повел в серии с «Автомобилистом» (1:0). Вторая игра состоится сегодня, 5-го апреля в 17:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.