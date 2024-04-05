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    Один из лидеров «Автомобилиста» пропустит второй матч серии плей-офф с «Металлургом»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Автомобилист Металлург Мг
    Стали известны стартовые составы на 2-й матче полуфинальной серии плей-офф КХЛ «Металлург» — «Автомобилист».

    Кертис Волк
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    Кертис Волк

    Главный тренер хозяев Андрей Разин не стал вновь коррективы в победный состав с прошлой встречи.

    Состав «Металлурга».
    metallurg.ru

    В составе «Автомобилиста» отсутствует центральный нападающий Кертис Волк. Вместо него выйдет Максим Денежкин.

    Состав «Автомобилиста».
    hc-avto.ru

    Напомним, что в 1-м матче «Металлург» одержал победу со счетом 2:1 и повел в серии с «Автомобилистом» (1:0). Вторая игра состоится сегодня, 5-го апреля в 17:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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