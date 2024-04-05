Во втором матче полуфинальной серии Континентальной хоккейной лиги «Металлург» Мг будет принимать «Автомобилист». Игра пройдет на «Арене Металлург» 5 апреля. Начало встречи — в 17:00 (мск). «Металлург» Мг — «Автомобилист»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Металлург» Мг

Путь к плей-офф: Перед кубковым этапом сезона «Металлург» Мг соперничал с «Авангардом» за лидерство на Востоке. Эту борьбу «Магнитка» выиграла, набрав в 68 матчах 95 очков.

Последние матчи: В первом плей-офф раунде магнитогорцы встретились с «Амуром», с которыми справились за шесть матчей, вырвав в последней встрече победу в овертайме (2:1 ОТ). Игра проходила в Хабаровске.

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Такое же количество времени «Металлург» Мг потратил на «Спартак». В заключительном матче на «Мегаспорт Арене» «Магнитка» сыграла образцово, добившись «сухой» — третьей в этом противостоянии без пропущенных голов — победы (3:0).

Уверенно в контексте игры у своих ворот команда Андрея Разина начала полуфинальный раунд с «Автомобилистом», от которого получила одну шайбу, едва ли способную изменить ситуацию с учетом событий, происходивших на льду (2:1).

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Не сыграют: На момент публикации потери в составе «Магнитки» отсутствуют.

Состояние команды: В первом матче «Металлург» Мг, завладев преимуществом, начал грамотно действовать от соперника, хотя играть на удержание не стал. Вторую встречу команда будет стремиться провести в похожем стиле, прибавив в реализации.

«Автомобилист»

Путь к плей-офф: Концовку регулярки «Автомобилист» провел в борьбе с «Ак Барсом» и «Трактором» за место в топ-4. Набрав 82 очка в 68 матчах, команда с Урала расположилась на пятой строчке в таблице Востока.

Последние матчи: Екатеринбуржцы подарили, пожалуй, самую главную сенсацию 1/8 финала Кубка, выбив из турнира «Ак Барс». На это ушло пять матчей, а последняя победа была добыта на льду «Татнефть-Арены» (2:1).

На этом безумная история не закончилась: в четвертьфинале «Автомобилист» разбил СКА. Серия с санкт-петербуржцами также остановилась на игре №5. На «СКА Арене» гости с Урала вырвали трудовую победу, устроив настоящее результативное побоище (5:4).

В Магнитогорске же команде Алексея Заварухина было не до яркого шоу в нападении. Несмотря на 32 броска в створ ворот, продавить «Магнитку» за счет количества попыток не удалось. В итоге «Автомобилист» потерпел поражение (1:2) и получил роль отстающего в этой серии — 0:1.

Не сыграют: На данный момент в списке травмированных числится Владимир Кузнецов.

Состояние команды: Отчасти в первой встрече «Автомобилист» подвели штрафы, из-за которых команде приходилось чаще думать о защите. Тем не менее гости бились достойно. Во втором матче в Магнитогорске они попытаются улучшить игру, в частности, захотят найти способы проводить единоборства чище, избегая ненужных удалений.

Статистика для ставок

«Металлург» Мг не проигрывает никому в течение пяти последних матчей на домашнем льду

Всего в 2 встречах из 11 последних в Магнитогорске общая результативность переваливала за 4 гола

Только в одной игре на выезде из семи в нынешнем плей-офф «Автомобилист» пропустил больше 2 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Металлурга» Мг оценивается букмекерами в 2.02, ничья — в 4.15, а победа «Автомобилиста» — в 3.39.

На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.81, на тотал меньше 4.5 — за 2.00.

Прогноз: Упорный первый матч оказался далеким от результативной насыщенности, хотя и поддерживал высокий градус борьбы. Во второй встрече ситуация вряд ли изменится: команды вновь не забьют друг другу много, а «Магнитка» на домашнем катке останется фаворитом.

Ставка: «Металлург» Мг не проиграет + ТМ 5.5 за 2.00.

Прогноз: Вполне вероятно, что и во второй встрече соперникам потребуется много времени на раскачку, увеличивая вероятность ничьей по итогам стартовых двадцати.

Ставка: Ничья в первом периоде за 2.50.