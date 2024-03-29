В 04:00 29.03.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав НХЛ.

Последний матч: «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Колорадо» 2:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Колорадо» — «Нью-Йорк Рейнджерс». Коэффициент ставки — 2.07 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:5.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:5 (победит «Нью-Йорк Рейнджерс»).

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