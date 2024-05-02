ЦСКА на своем поле примет «Зенит» в рамках первого матча финала Пути РПЛ Кубка России. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Старт запланирован на 19:15 по московскому времени. Присоединяйтесь!

До матча

ЦСКА

ЦСКА является действующим победителем Кубка России. В Суперфинале прошлого сезона армейцы переиграли «Краснодар» в серии послематчевых пенальти.

Подопечные Владимира Федотова вышли в плей-офф нынешнего розыгрыша турнира благодаря первому месту в группе с «Оренбургом», «Сочи» и «Факелом». В четвертьфинале Пути РПЛ ЦСКА одолел «Ростов» (1:1 в гостях и 2:0 дома), а на следующей стадии взял верх над «Балтикой» (1:0 в гостях и 2:0 дома).

Армейцы занимают восьмое место в турнирной таблице РПЛ после 26-ти туров. На прошлых выходных «красно-синие» продлили свою безвыигрышную серию в чемпионате до 4-х матчей, проиграв в гостях «Балтике» (1:3).

«Зенит»

«Зенит» вышел в плей-офф Пути РПЛ с первого места в группе, обойдя «Балтику», «Ахмат» и «Крылья Советов». Клуб из Санкт-Петербурга набрал 14 очков в 6-ти матчах при четырех победах, ничьей и поражении.

В четвертьфинале подопечные Сергея Семака не без труда одолели «Динамо» (0:1 в гостях и 2:0 дома). На следующей стадии «Зенит» по сумме двух матчей оказался сильнее московского «Спартака» (2:1 в гостях и 0:0 дома).

Несмотря на два поражения подряд в крайних турах чемпионата от «Рубина» (0:2) и «Динамо» (0:1), клуб из Санкт-Петербурга продолжает лидировать в РПЛ. После 26-ти туров у «Зенита» и «Краснодара» по 50 очков, но «сине-бело-голубые» опережают «быков» по результатам личных встреч.

Личные встречи

Команды один раз встречались между собой в текущем сезоне. Матч 7-го тура РПЛ в Москве завершился вничью — 1:1.

Всего в 10-ти последних встречах на счету «Зенита» 7 побед, ЦСКА оказался сильнее в одном случае и дважды команды не смогли выявить победителя.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч ЦСКА — «Зенит» с коэффициентом 1.77.